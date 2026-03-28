Ο θάνατος της Μαρινέλλας έχει βυθίσει στο πένθος τη χώρα.

Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας, ίσως της πιο εμβληματικής και χαρακτηριστικής φωνής στη σύγχρονη Ελλάδα, προκάλεσε θλίψη συγκίνησης στο πανελλήνιο.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Μαρινέλλα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής

Σε δήλωσή του για τον θάνατο της Μαρινέλλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αποτίει φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική της συμβολή στο ελληνικό τραγούδι.

Όπως αναφέρει, η Κυριακή Παπαδοπούλου, γνωστή σε όλους ως Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες που τίμησαν την τέχνη τους με συνέπεια και σεβασμό προς τους δημιουργούς. Παράλληλα, σημειώνει ότι η ίδια κατάφερε να αγγίξει διαδοχικές γενιές ακροατών, οι οποίοι την αγάπησαν όχι μόνο για τη φωνή της, αλλά και για την προσωπικότητα και το ήθος της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μακρόχρονη πορεία της, καθώς, όπως τονίζεται, εργάστηκε αδιάλειπτα για επτά δεκαετίες, επιδεικνύοντας σταθερή προσήλωση στην αρτιότητα της ερμηνείας και της σκηνικής της παρουσίας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η συνολική της παρουσία στη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από σεμνότητα και σοβαρότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους, καθώς και τους πολυάριθμους φίλους και θαυμαστές της.

Μητστοτάκης: Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια

«Η φωνή της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε. Και στο εξής, η μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρινέλλας περνά στα χείλη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της. Με αυτές, άλλωστε, μεγάλωσαν πολλές γενιές στην πατρίδα μας. Ανάμεσά τους και η δική μου, καθώς οι μεγάλες επιτυχίες της υπήρξαν από τα πρώτα μουσικά μου ακούσματα. Σε ένα σπίτι, μάλιστα, όπου οι γονείς μου ήταν από τους πιο πιστούς και διαχρονικούς θαυμαστές της» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θαυμαστής της, όμως, έγινα, αργότερα και εγώ. Παρατηρώντας την εξέλιξή της στο πεντάγραμμο, αλλά και τη σεμνή παρουσία της στην κοινωνική ζωή. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της που ωστόσο θέλησε να μείνει απλή και ανθρώπινη. Και μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή. Κάτι που διαπίστωσα όταν την γνώρισα από κοντά, παρακολουθώντας και όλες τις τελευταίες εμφανίσεις της.

»Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια. Με κληρονομιά τις νότες και το μοναδικό κρύσταλλο της φωνής της με την οποία από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε έως τα πέρατα του κόσμου. Όπως και το υπόδειγμα της δημιουργικής, όπως ταυτόχρονα και τόσο αθόρυβης και διακριτικής ζωής και συμπεριφοράς της. Η σκέψη μου, όπως και όλων μας, είναι τώρα με τους δικούς της ανθρώπους. Μαζί με το τελευταίο χειροκρότημα, «τα λόγια είναι περιττά», όπως θα τραγουδούσε και η ίδια».

Νικήτας Κακλαμάνης: Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της κορυφαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας, της αγαπημένης Μαρινέλλας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου της Βουλής:

“Δεν ξέρει η αγάπη μοιρολόι

Αρχή και τέλος δε γνωρίζει

Χτυπάει τ' αόρατο ρολόι

Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει.

Η αγάπη όλα τα υπομένει

Η αγάπη όλα τα ελπίζει

Δίνει ζωή στην οικουμένη

Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει...”

Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα...

Θα τη θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση και με μια αγάπη που “αρχή και τέλος δε γνωρίζει”...

Καλό της ταξίδι..

«Η Μαρινέλλα ήταν μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού και θα τη θυμόμαστε για την ξεχωριστή ερμηνεία της. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της για τον θάνατό της» έγραψε ο Νίκος Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2037970465352749519}

Μενδώνη: Μόνη της έγνοια ήταν να προσφέρει χαρά σε όλους τους Έλληνες

«Με θλίψη και αισθήματα απώλειας αποχαιρετώ τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη καλλιτέχνιδα, την εξέχουσα ερμηνεύτρια της ελληνικής λαϊκής μουσικής, αλλά ταυτόχρονα κι έναν εξαιρετικά ευαίσθητο άνθρωπο, που για σχεδόν 70 χρόνια κυριάρχησε στο λαϊκό μας τραγούδι, το οποίο της χρωστά πολλά, ακόμη και την ανανέωσή του. Έφυγε αφήνοντας πίσω της ένα έργο μοναδικό από ερμηνείες σε εκατοντάδες δίσκους, κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές παρουσίες. Ταξίδεψε σ' όλο τον κόσμο αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, αλλά και την αγάπη του απανταχού Ελληνισμού.

Με πάθος, φωνή γήινη και δυνατή, με μοναδική σκηνική παρουσία, ερμηνεύοντας τα τραγούδια με τον προσωπικό της τόνο ξεκίνησε επαγγελματικά, το 1956. Καθοριστική για την καριέρα της υπήρξε η συνάντησή της, το 1957, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή. Η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με όλους ανεξαιρέτως τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Τα τραγούδια της έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τραγουδήθηκαν από το μεγάλο κοινό που την λάτρεψε. Η συνέπεια και ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη δουλειά της την έκανε να ξεχωρίζει. Επέλεγε πάντα τους καλύτερους μουσικούς, συνεργαζόταν με μεγάλες ορχήστρες, διάλεγε τους καλύτερους επαγγελματίες ήχου και φωτισμού, επιβάλλοντας στα κέντρα τα οποία εμφανιζόταν, ενός άλλου είδους διασκέδαση αλλά και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους. Κράτησε την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, όπως και το φιλανθρωπικό της έργο.

Οι ερμηνείες της Μαρινέλλας που διέτρεξαν 70 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αποτελούν ψηφίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Μας αφήνει ένα βαθύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα, ένα τεράστιο ερμηνευτικό έργο, αλλά και τη μνήμη μιας ζωντανής και θαρραλέας γυναίκας, που έγραψε ιστορία, διευρύνοντας και επιβάλλοντας τη γυναικεία παρουσία στην ποιοτική λαϊκή διασκέδαση. Μόνη της έγνοια ήταν να προσφέρει χαρά σε όλους τους Έλληνες.

Στην κόρη της, στην οικογένειά της, στους φίλους και στους συνεργάτες της, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

ΚΚΕ για Μαρινέλλα: «Σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με τη φωνή και την παρουσία της»

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια της Μαρινέλλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχαιρετά τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε με τη φωνή και την παρουσία της το ελληνικό τραγούδι.

Όπως επισημαίνεται, η Μαρινέλλα αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στο λαϊκό τραγούδι, αναδεικνύοντας με τη μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα σημαντικά έργα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η καλλιτεχνική της πορεία δεν περιορίστηκε μόνο στα εμβληματικά της ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά επεκτάθηκε και σε προσωπικές επιλογές που ξεπέρασαν τα όρια του κλασικού λαϊκού ρεπερτορίου, καθώς και στη συμμετοχή της στον κινηματογράφο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σκηνική της παρουσία, η οποία ξεχώριζε για τη θεατρικότητα και την αισθητική της, προσδίδοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στις συναυλίες της. Οι ερμηνείες της, σημειώνεται, άφησαν εποχή και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για νεότερους καλλιτέχνες, ενώ η προσφορά της αναγνωρίστηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Φάμελλος: Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια

Από τους πρώτους πολιτικούς αρχηγούς που απότισαν φόρο τιμής στης σπουδαίας Μαρινέλλα, ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη. Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας. Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1321114289829608&id=100057931484112&mibextid=wwXIfr&rdid=QqLo0XGnZRN5ZesI}

Νάγια Γρηγοράκου - ΠΑΣΟΚ: «Τα λόγια είναι περιττά…»

Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση. Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται - μόνο αναγνωρίζονται. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές. Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς. Δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια. Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή.Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο - στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

«Τα λόγια είναι περιττά…» Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της.