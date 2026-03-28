Συνελήφθη 45χρονος για ενδοοικογενειακή βία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχή στη Ρόδο.

Κατασχέθηκαν πιστόλι (replica) με γεμιστήρα, 6 μαχαίρια, 4 γραμμάρια κοκαΐνης, 4 ζυγαριές ακριβείας κ.α.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη χθες (Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026) στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 34χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου για ενδοοικογενειακή βία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσής ενδοοικογενειακής βίας προέκυψε ότι, ο 45χρονος κατείχε στην κατοικία του:

Πιστόλι (replica) με γεμιστήρα

6 μαχαίρια

4 γραμμάρια κοκαΐνης

4 ζυγαριές ακριβείας

2 θρυμματιστές κάνναβης

2 βούρδουλες

900 ευρώ

Συσκευή άτμισης κάνναβης

Ναρκωτικό – φαρμακευτικό δισκίο, χωρίς ιατρική συνταγή

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».