Η πρόγνωση Κολυδά για την νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένεται να πλήξει τη χώρα ανήμερα Πρωταπριλιάς.

Ενόσω το πέρασμα της κακοκαιρίας Deborah κάνει δυναμικά την προέλασή του στη χώρα, μια νέα καιρική επιδείνωση είναι στα σκαριά με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για επικείμενα φαινόμενα αυξημένης έντασης και επικινδυνότητας δίνοντας ως ορόσημο την Πρωταπριλιά.

Ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς δίνει την δική του εκδοχή για την αστάθεια που αναμένεται να πλήξει την χώρα ανήμερα της πρώτης μέρας του Απριλίου. Στην ανάρτησή του τονίζει ότι πλευράς πρόγνωσης είναι ακόμη πολύ πρόωρο να διακινούνται σενάρια για βεβαιότητα ακραίων φαινομένων καθώς όπως εύστοχα σημειώνει «λόγω των μεγάλων διαφορών που εξακολουθούν να εμφανίζουν τα προγνωστικά μοντέλα, ας δείξουν λίγη περισσότερη αυτοσυγκράτηση και οι μετεωρολόγοι, τιμώντας κι αυτοί με τον τρόπο τους τη #Βουβήεβδομάδα, όπως άλλωστε προστάζει η παράδοση. Άλλωστε, όταν η ατμόσφαιρα δεν έχει ακόμη αποφασίσει, η ψυχραιμία και η "σιωπή" αξίζει περισσότερο από τη βιασύνη των βεβαιοτήτων.»

Μάλιστα προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω μέσα από την σελίδα του δίνει αναλυτικά το καιρικό πλαίσιο για την αστάθεια που διαφαίνεται για την Πρωταπριλιά τονίζοντας ότι επί της ουσίας καταγράφεται σημαντική απόκλιση ως προς την ένταση αλλά και τα γνωρίσματα αυτής της διαταραχής όπως αποτυπώνονται στο αμερικανικό και στο ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «η κυκλοφορία στην περιοχή μας δεν έχει κλειδώσει πλήρως καθώς τα δύο μοντέλα αποτυπώνουν δύο αρκετά διαφορετικές ατμοσφαιρικές διατάξεις οι οποίες οδηγούν και σε διαφορετικό τύπου καιρού για την Ελλάδα».

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ECMWF διαφαίνεται ένα σαφώς βαθύτερο και πιο οργανωμένο χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο με κλειστές ιοσβαρείς. Με απλά λόγια το ευρωπαϊκό μοντέλο «βλέπει» ένα σύστημα πιο ώριμο, πιο επιθετικό και με μεγαλύτερη ικανότητα να οργανώσει εκτεταμένες βροχές, ισχυρότερους άνεμους και πιο έντονη αστάθεια. Αντίθετα στο αμερικάνικο μοντέλο η διαταραχή εμφανίζεται λιγότερο βαθιά και αρκετά πιο ανατολικά τοποθετημένη.

Η πιο ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα δεν είναι απλώς το πού θα βρεθεί το χαμηλό αλλά το είδος της κακοκαιρίας που θα προκύψει. Το Ευρωπαϊκό φωνάζει για δυναμική μεσογειακή κακοκαιρία με γενικευμένες βροχές και πιθανόν ισχυρότερα φαινόμενα ιδίως σε δυτικά, νότια και θαλάσσια τμήματα. Ενώ το Αμερικανικό μοντέλο παραπέμπει σε ψυχρότερη αλλά λιγότερο εκρηκτική εξέλιξη με έμφαση στη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα.

Με άλλα λόγια, το ένα μοντέλο δίνει μια Τετάρτη πιο κοντά σε οργανωμένη βαρομετρική διαταραχή με έντονη υετική υπογραφή ενώ το άλλο μια Τετάρτη πιο κοντά σε ψυχρή εισβολή με κυκλωνικά χαρακτηριστικά. Όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς αν επαληθευτεί το ευρωπαϊκό σενάριο θα πρέπει να περιμένουμε πιο «γεμάτο» καιρό με περισσότερες βροχές, μεγαλύτερη ένταση φαινομένων και ισχυρότερο πεδίο ανέμων. Αν επικρατήσει το αμερικανικό το στοιχείο που θα ξεχωρίσει περισσότερο θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και η πιο χειμωνιάτικη αίσθηση με τα φαινόμενα να είναι πιο επιλεκτικά και λιγότερο εκτεταμένα.

