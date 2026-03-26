Οι επιβαίνοντες και ο οδηγός πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από το όχημα.

Στις φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο του ΚΤΕΛ το μεσημέρι της Πέμπτης, 26/03, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών, στη θέση Σοφούλα.

Η αντίδραση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς , με την Πυροσβεστική να προβαίνει στην κατάσβεση στη φωτιά.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδει το livelagadas.gr, το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια της φωτιάς είναι υπό διερεύνηση, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν για πιθανή τεχνική βλάβη του οχήματος.