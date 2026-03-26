Ο 39χρονος κρατούμενος στη Χαλκιδική βρισκόταν σε ημιελεύθερο καθεστώς.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης, 25/03, στις Αρχές, όταν κατά τη διάρκεια της νυκτερινής καταμέτρησης διαπιστώθηκε η απόδραση κρατουμένου από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Πρόκειται για έναν 39χρονο κρατούμενο, ο οποίος βρισκόταν σε ημιελεύθερο καθστεώς. Η απουσία του έγινε άμεσα αντιληπτή από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, ο 39χρονος ημεδαπός ήταν λογοτιμίτης (δηλαδή έδωσε τον λόγο της τιμής του ότι δεν θα αποδράσει, καθώς ευνοείτο από το καθεστώς διαβίωσης στα μη φυλασσόμενα οικήματα των εγκαταστάσεων του σωφρονιστικού καταστήματος) και είχε την υποχρέωση να εμφανίζεται κάθε πρωί και κάθε βράδυ κατά την ώρα καταμέτρησης των κρατουμένων, κάτι όμως που δεν έπραξε το βράδυ της Τετάρτης, όπως προβλεπόταν.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 39χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, βρίσκεται σε εξέλιξη.