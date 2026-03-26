Στις φυλακές Αγυιάς Χανίων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης βίαιο επεισόδιο μεταξύ δύο κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ένας 24χρονος κρατούμενος σουδανικής καταγωγής κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συγκρατούμενό του, 41χρονο Έλληνα, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο ξυράφι.

Ο 24χρονος υπέστη σωματικές βλάβες και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο 41χρονος, ο οποίος κρατούνταν ήδη για άλλο αδίκημα, συνελήφθη εκ νέου για την επίθεση, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό και την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε.