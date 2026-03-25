Στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών.

Η επιχείρηση οδήγησε σε συλλήψεις στην Ελλάδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν ελέγχους σε δύο διαμερίσματα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων εμπορικών σημάτων. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση των παράνομων καπνικών προϊόντων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα λαθραία τσιγάρα έφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία με διάφορα μεταφορικά μέσα. Στη συνέχεια αποθηκεύονταν προσωρινά σε διαμερίσματα και αποθήκες και στη συνέχεια αποστέλλονταν σε χώρες του εξωτερικού από μέλη του κυκλώματος, κυρίως μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

Η διερεύνηση της υπόθεσης έδειξε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις ποσότητες που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο διακίνησης φαίνεται ότι αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που λειτουργούσαν ως λεγόμενοι «tobacco mules», αλλά στην πραγματικότητα δρούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε τη βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός, τη χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής, καθώς και τη σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.