Ακόμη και τάνκερ είχαν στην κατοχή του τα μέλη του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων που εξάρθρωσε πρόσφατα η Αστυνομία. «Μπλόκο» σε δεκάδες περιουσιακά στοιχεία τους έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Πλήθος ακινήτων, ανάμεσά τους και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη ακόμη και τάνκερ, δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην κατοχή του κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, η δράση του οποίου αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ήδη έχουν προφυλακιστεί, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή, δέκα από τους συνολικά 26 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος αν και οι ίδιοι, αποδίδουν την εμπλοκή τους σε αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα και δηλώνουν πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες.

Η έρευνα ωστόσο της Ανεξάρτητης Αρχής η οποία συνεχίστηκε, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, κατέδειξε πως η εγκληματική δράση του κυκλώματος επί οκτώ ολόκληρα χρόνια, την περίοδο 2018-2026, ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο ετησίως 120 εκατ. ευρώ. Μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πράξεις, τα μέλη του κυκλώματος, φέρονται να προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο η οποία συνολικά ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ .

Για το λόγο αυτό ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων τους, θεωρώντας ότι αυτά συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απέστειλε το πόρισμα που συνέταξε το οποίο αριθμεί 130 σελίδες στον εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν:

42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.

26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυθμουλκούμενα, τροχόσπιτα κλπ.

7 σκάφη από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ ( το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο).

Στην εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 Νομικά Πρόσωπα. Ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες. Τουλάχιστον 3-4 πρόσωπα που συνδέονται με μία οικογένεια φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι» τους καθώς τους μεταβίβαζαν τις εταιρείες.