Η μαθήτρια ανέφερε ότι είχε ξεχάσει την κάρτα της.

Μία σοβαρή καταγγελία μητέρας είδε το φως της δημοσιότητας, όταν οδηγός σχολικού λεωφορείου στο Πανόραμα Αχαΐας φέρεται να κατέβασε ανήλικη μαθήτρια από το λεωφορείο επειδή είχε ξεχάσει την κάρτα μετακίνησης.

Όπως μεταδίδει το patrapress.gr, η μητέρα της μαθήτριας δηλώνει «Θέλω να μου πει ο κύριος αυτός ή οποίος άλλος είναι υπεύθυνος, αν το παιδί του ήταν στην θέση του δικού μου, αν θα του άρεσε η αντιμετώπιση αυτή. Μεταφέρετε καθημερινά τα παιδιά μας και γνωρίζεται ή έστω μπορείτε να ενημερωθείτε αν έχουν κάρτες κι αν είναι σε ισχύ».

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι έχουν υπάρξει κατά καιρούς αντίστοιχα περιστατικά, τονίζοντας ότι κανένας οδηγός δεν έχει το δικαίωμα να αφήνει στον δρόμο ανήλικα παιδιά.

«Ζητώ, από τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα ώστε τέτοιες συμπεριφορές να μην ξανά συμβούν. Τα παιδιά μας αξίζουν σεβασμό και προστασία…», καταλήγει η μητέρα της μαθήτριας.