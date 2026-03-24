Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 12χρονη μαθήτρια σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 24/03, στο Μεσολόγγι όταν αυτοκίνητο παρέσυρε την ανήλικη μαθήτρια, η οποία επέβαινε στο ποδήλατό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 12χρονη κινούταν αντίθετα από την πορεία του ΙΧ και όταν αποπειράθηκε να στρίψει έγινε η σύγκρουση. Το ποδήλατο εκσφενδονίστηκε σε δεύτερο όχημα που ακολουθούσε, ενώ η μαθήτρια έπεσε στο παρμπρίζ του πρώτου οχήματος.

Από το περιστατικό η νεαρή μαθήτρια τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και τα πόδια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η αστυνομία.