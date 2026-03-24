Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκινά το πασχαλινό ωράριο.

Διευρυμένο πρόγραμμα λειτουργίας ξεκινούν τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λόγω του πασχαλινού ωραρίου.

Το πασχαλινό ωράριο ξεκινά την Πέμπτη 2 Απριλίου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά ενώ σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, πρόκειται για μία από τις καθιερωμένες Κυριακές κατά τις οποίες η αγορά παραμένει ανοιχτή, εξυπηρετώντας το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον της περιόδου.

Αντίστοιχα και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε επίσημα ότι τίθεται σε ισχύ το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας για το Πάσχα.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 2 Απριλίου και την Παρασκευή 3 Απριλίου, τα καταστήματα θα εξυπηρετούν το κοινό από τις 10:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Το Σάββατο 4 Απριλίου το ωράριο θα είναι μειωμένο, με τα καταστήματα να κλείνουν στις 18:00.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου. τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα ενώ όπως κάθε χρόνο κλειστά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα.