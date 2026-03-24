Αγώνα δρόμου για τον περιορισμό της ζωονόσου δίνουν οι κτηνιατρικές Αρχές στη Λέσβο.

Οκτώ νέα κρούσματα αφθώδη πυρετού επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες της Λέσβου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 13. Στο νησί βρίσκονται κλιμάκια του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, τα οποία σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργούν καθημερινά ελέγχους.

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία αναμένεται να προχωρήσει στην άμεση θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού.

Σημειώνεται ότι στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και καταστροφή των πτωμάτων.

Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων μεταφοράς ζώων, πτωμάτων, υλικών κ.λπ. καθώς και κάθε υλικού που μπορεί να έχει μολυνθεί.

Όλα τα αποθέματα (γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφαγίων, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, προβιών και δερμάτων, ερίου, κόπρου, υγρής κόπρου, στρωμνής καθώς και ζωοτροφών) στην εκμετάλλευση, απομονώνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία καταστροφής του αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις, έχει οριστεί ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων στην οποία εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: