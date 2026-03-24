Σε αναβρασμό είναι ολόκληρη η Λέσβος μετά τα 5 κρούσματα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκαν σε κοπάδια στο νησί.

Αυξάνεται σε πέντε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης Λέσβου, καθώς το πρωί της Τετάρτης 24 Μαρτίου επιβεβαιώθηκε ακόμη ένα περιστατικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το νέο κρούσμα εντοπίζεται σε γειτονική εκτροφή με τα αρχικά περιστατικά, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μετάδοση της νόσου συνεχίζεται, έστω και εντός ενός περιορισμένου γεωγραφικού πλαισίου.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα ότι ο ιός δεν περιορίζεται σε μία μόνο εστία, αλλά εμφανίζει διασπορά μεταξύ γειτονικών εκτροφών. Αν και μέχρι στιγμής η εξάπλωση φαίνεται να παραμένει ελεγχόμενη γεωγραφικά, η ύπαρξη πολλαπλών κρουσμάτων αυξάνει τον βαθμό επιφυλακής των αρμόδιων αρχών αναφέρει το stonisi.gr. Οι συνεχόμενες επιβεβαιώσεις κρουσμάτων προκαλούν έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν τη νόσο να παραμένει ενεργή, παρά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί.

ΥπΑΑΤ: Νέα εστία αφθώδους πυρετού – Μέτρα περιορισμού σε εκτροφές της Λέσβου

Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 7 εκτροφές. Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης των κρουσμάτων, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687. Στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

⦁ Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και καταστροφή των πτωμάτων.

⦁ Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων μεταφοράς ζώων, πτωμάτων, υλικών κ.λπ. καθώς και κάθε υλικού που μπορεί να έχει μολυνθεί.

⦁ Όλα τα αποθέματα (γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφαγίων, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, προβιών και δερμάτων, ερίου, κόπρου, υγρής κόπρου, στρωμνής καθώς και ζωοτροφών) στην εκμετάλλευση απομονώνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία καταστροφής του αφθώδους πυρετού.

Γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις έχει οριστεί ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων στην οποία εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

⦁ Καταγραφή, όλων των εκμεταλλεύσεων που έχουν ζώα ευαίσθητων ειδών, καθώς και απογραφή όλων των ζώων που υπάρχουν στις εκμεταλλεύσεις αυτές,η οποία ενημερώνεται διαρκώς.

⦁ Όλες οι εκμεταλλεύσεις με ζώα ευαίσθητων ειδών υποβάλλονται τακτικάσε κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται με τρόπο που να αποτρέπεται η εξάπλωση του ιού.

⦁ Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων προς σφαγή στα σφαγεία της Λέσβου μέχρι νεωτέρας.

⦁ Απαγορεύονται η μεταφορά ζώων ευαίσθητων ειδών καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.

⦁ Απαγορεύονται οι εμποροπανηγύρεις, αγορές, εκθέσεις και άλλες συναθροίσεις ζώων ευαίσθητων ειδών, καθώς και η συγκέντρωση και η διασπορά τους.

⦁ Απαγορεύεται η πλανόδια οχεία ζώων ευαίσθητων ειδών. ⦁ Απαγορεύεται η τεχνητή σπερματέγχυση και η συλλογή ωαρίων και εμβρύων από ζώα ευαίσθητων ειδών.

⦁ Το νωπό κρέας, ο κιμάς, τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

⦁ Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

⦁ Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων τα οποία λαμβάνονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την απόφαση εγκρίνεται με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας. Οι προβιές και τα δέρματα, το έριο των προβάτων, το τρίχωμα των μηρυκαστικών και οι τρίχες των χοίρων που προέρχονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

⦁ Η μεταφορά και η διασπορά της κόπρου που προέρχεται από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

⦁ Οι ζωοτροφές, η χορτονομή, το χόρτο και το άχυρο που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας διατίθενται στην αγορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Αυτοσχέδια τάφρος απολύμανσης στην Αγρα για την προστασία των κοπαδιών

Χαρακτηριστικό των όσων συμβαίνουν στην Λέσβο είναι η εικόνα που δημοσιεύει το stonisi.gr που αποτυπώνεται η αυτοσχέδια τάφρος απολύμανσης στην Αγρα για την προστασία των κοπαδιών. Όπως αναφέρεται οι κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν στην κατασκευή αυτοσχέδιας τάφρου με απολυμαντικό, με στόχο να περιορίσουν τον κίνδυνο διασποράς του αφθώδους πυρετού. Η πρωτοβουλία αυτή δεν προέκυψε από κάποια επίσημη οδηγία ή οργανωμένο σχέδιο. Αντίθετα, ήταν αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης ανθρώπων της κοινότητας, που αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης και επέλεξαν να δράσουν χωρίς καθυστέρηση. Με προσωπικό κόπο, δικά τους μηχανήματα και πολύωρη εργασία, διαμόρφωσαν μια βασική αλλά ουσιαστική υποδομή υγειονομικής προστασίας. Από το σημείο αυτό περνούν πλέον τα οχήματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την περιοχή, προκειμένου να απολυμαίνονται και να μειώνεται ο κίνδυνος μεταφοράς του ιού.