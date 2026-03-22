Προχώρησαν στον αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης αν και έγινε κανονικά η επιβίβαση στο πλοίο.

Στον πλήρη αποκλεισμό μέχρι αύριο, Δευτέρα το βράδυ, όλων των πυλών εισόδου και εξόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου.

Ας σημειωθεί ότι το λιμάνι αποκλείστηκε από τις 2 το μεσημέρι.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, και το Επιμελητήριο Λέσβου αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, θα παραμείνει κλειστό, «προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη αγώνα και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους του νησιού».

Σημειώνεται πως χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε στις 6.15 το απόγευμα, από τη Μυτιλήνη το πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

Διαδηλωτές κτηνοτρόφοι και μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου που απέκλεισαν τις πύλες του λιμανιού της Μυτιλήνης διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις από τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αντιμετωπισθεί η ζωονόσος του αφθώδους πυρετού, επέτρεψαν τελικά να επιβιβαστούν στο πλοίο και να αναχωρήσουν μόνο επιβάτες.

Εκτός του πλοίου έμειναν 30 φορτηγά και περίπου 20 ΙΧ αυτοκίνητα.

Κλειστές θα μείνουν οι πύλες του λιμανιού από τους διαδηλωτές και στη διάρκεια της νύχτας.

Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε, «με ασφαλή διαγνωστική μέθοδο, δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε εκτροφή προβάτων στη Λέσβο, η οποία εδρεύει σε γειτνιάζουσα περιοχή εντός της ζώνης προστασίας που έχει οριστεί, και επομένως συνδέεται επιδημιολογικά με την εκτροφή βοοειδών στην οποία εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στις 16 Μαρτίου 2026.

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης του κρούσματος, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής εξέδωσε οδηγία για την άμεση θανάτωση των προβάτων της μολυσμένης εκτροφής προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού του αφθώδους πυρετού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Προς ενίσχυση της κλινικής επιτήρησης και της ιχνηλάτησης που απαιτείται, σήμερα μεταβαίνει στο νησί κλιμάκιο κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ, ενώ αύριο θα παρουσιαστεί για να συνδράμει κλιμάκιο στρατιωτικών κτηνιάτρων, κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επίσης, εντός της εβδομάδας, θα επισκεφτούν το νησί εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις,όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών, δίνοντας τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να ενισχυθεί άμεσα με κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό, κλπ.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε χτες, θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού. Η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων».

