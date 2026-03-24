Εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στα Χανιά πραγματοποιούνται από τον ΔΕΔΗΕ.

Διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές των Χανίων προκάλεσε η φωτιά που προήλθε από βραχυκύκλωμα, λίγο μετά τις 16:00, σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα.

Από την φωτιά σημειώθηκαν προβλήματα σε περιοχές του Ακρωτηρίου και του κέντρου της πόλης (Νέα Χώρα, Λιβάδια, Κισσάμου, Μάρκου Μπότσαρη). Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η αντίδραση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο.

Από τον ΔΕΔΔΗΕ γίνεται προσπάθειες για να αποκατασταθεί η βλάβη και να επανέλθει η ηλεκτροδότηση.