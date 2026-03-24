Συνεχίζεται το θρίλερ στο «Πηγάδι του Διαβόλου», χωρίς κανένα ίχνο οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη

Δραματικές παραμένουν οι εξελίξεις στη Βουλιαγμένη, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού 34χρονου πιλότου που αγνοείται μετά από κατάδυση σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια της περιοχής, γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου».

Δύτες του Λιμενικό Σώμα, εξοπλισμένοι με ειδικό καταδυτικό εξοπλισμό, πραγματοποίησαν επιχείρηση κατάδυσης στο σημείο, αναζητώντας ίχνη ζωής. Ωστόσο, οι έρευνες διακόπηκαν προσωρινά λόγω της υψηλής επικινδυνότητας, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία για την επόμενη φάση της επιχείρησης.

Στις έρευνες συμμετείχαν και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι, οι οποίοι περιγράφουν το σημείο ως «αφιλόξενο». Το υποθαλάσσιο σπήλαιο έχει βάθος περίπου 30 μέτρων, διαθέτει μία μόνο είσοδο χωρίς έξοδο διαφυγής, ενώ η μορφολογία του καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε κίνηση στο εσωτερικό του.

Ιδιαίτερα επικίνδυνα θεωρούνται τα ισχυρά υπόγεια ρεύματα, τα οποία ασκούν μεγάλη πίεση και μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους δύτες προς άγνωστα τμήματα του σπηλαίου ή σε άλλες υπόγειες διαδρομές. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την επιχείρηση εξαιρετικά απαιτητική και επικίνδυνη για τα σωστικά συνεργεία. Οι αρχές αναμένεται να επανεκκινήσουν τις έρευνες τις επόμενες ημέρες, με καλύτερη οργάνωση και ενισχυμένα μέσα. Ο 34χρονος, πιλότος της πολιτικής αεροπορίας και έμπειρος δύτης, είχε επισκεφθεί ξανά το συγκεκριμένο σημείο στο παρελθόν, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία και την επικινδυνότητα της κατάδυσης στο συγκεκριμένο σπήλαιο.

Το συγκεκριμένο σπήλαιο, βάθους περίπου 30 μέτρων, θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία για καταδύσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει μία μόνο είσοδο, χωρίς δυνατότητα άμεσης διαφυγής, ενώ το εσωτερικό του χαρακτηρίζεται από πολύπλοκη μορφολογία και στενά περάσματα. Ακόμη και για έμπειρους δύτες, η πρόσβαση και η παραμονή στο εσωτερικό του αποτελεί εξαιρετικά απαιτητική και επικίνδυνη διαδικασία. Καθοριστικό παράγοντα δυσκολίας αποτελούν τα ισχυρά υπόγεια ρεύματα, τα οποία δημιουργούν έντονες πιέσεις και μπορούν να παρασύρουν δύτες προς άγνωστες κατευθύνσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ρεύματα αυτά οδηγούν σε δευτερεύοντα σπήλαια άγνωστων διαστάσεων, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο τον έλεγχο της πορείας μέσα στο νερό. Παράλληλα, η περιορισμένη ορατότητα και η έλλειψη φυσικού φωτισμού δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες εντοπισμού.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης, το Λιμενικό Σώμα κινητοποιήθηκε άμεσα, σε συνεργασία με εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης και σπηλαιολόγους. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σημείο όπου εθεάθη τελευταία φορά ο 34χρονος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος. Οι αρχές σχεδιάζουν νέα επιχείρηση τις επόμενες ημέρες, με ενισχυμένο εξοπλισμό και πιθανή αξιοποίηση πιο εξειδικευμένων τεχνικών κατάδυσης, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες εντοπισμού. Παράλληλα, εξετάζεται κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της πορείας που ακολούθησε ο δύτης.

Ο 34χρονος είναι πιλότος της πολιτικής αεροπορίας και ιδιαίτερα έμπειρος δύτης, με πολυετή ενασχόληση με το συγκεκριμένο χόμπι. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επισκεφθεί ξανά το ίδιο σημείο στο παρελθόν, γεγονός που αναδεικνύει ότι ακόμη και έμπειροι καταδύτες δεν είναι προστατευμένοι από τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο σπήλαιο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συγκίνηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την εξεύρεση του αγνοούμενου, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που θέτει το ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον του «Πηγαδιού του Διαβόλου».

Σβήνουν οι ελπίδες για το δύτη

Πλέον, οι ελπίδες για την ανεύρεση του αγνοούμενου φαίνεται ότι φθίνουν όσο περνούν οι μέρες, καθώς δεν εντοπίζονται σημεία ζωής. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από τις ομάδες διάσωσης, ωστόσο η επικινδυνότητα του σημείου και τα δυσμενή υποθαλάσσια ρεύματα δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι κάθε νέα επιχείρηση αναζήτησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ειδικό καταδυτικό εξοπλισμό, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήματα.