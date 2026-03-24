Το σπήλαιο χαρακτηρίζεται «αφιλόξενο», καθώς διαθέτει μία μόνο είσοδο χωρίς εμφανή έξοδο.

Εξασθενούν οι ελπίδες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που αγνοείται στο αποκαλούμενο «πηγάδι του Διαβόλου», στη Βουλιαγμένη, καθώς οι μέχρι στιγμής έρευνες δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα.

Ο άνδρας, επαγγελματίας πιλότος με πολυετή εμπειρία στις καταδύσεις, παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια της περιοχής.

Δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων δυτών και σπηλαιολόγων, πραγματοποίησαν επανειλημμένες καταδύσεις στο σημείο, ωστόσο οι προσπάθειες ανεστάλησαν προσωρινά λόγω της εξαιρετικής επικινδυνότητας. Το σπήλαιο χαρακτηρίζεται «αφιλόξενο», καθώς διαθέτει μία μόνο είσοδο χωρίς εμφανή έξοδο, ενώ τα ισχυρά υπόγεια ρεύματα και η πίεση καθιστούν σχεδόν αδύνατη την ασφαλή εξερεύνησή του.

Το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο άνοιγμα βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης, σε μικρή απόσταση από πολυσύχναστα σημεία της παραλιακής. Πρόκειται για μια στενή σήραγγα διαμέτρου περίπου τριών μέτρων, που ξεκινά σε βάθος 11 μέτρων και εκτείνεται αρχικά οριζόντια, πριν πάρει απότομη καθοδική κλίση. Σε βάθος περίπου 16 μέτρων, τα ρεύματα ενισχύονται επικίνδυνα, παρασύροντας τον δύτη προς τα κάτω, μέσα σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού.

Η διαδρομή συνεχίζει σε ένα περίπλοκο δίκτυο υποθαλάσσιων σηράγγων, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο, με εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να συνδέεται ακόμη και με τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Η πολυπλοκότητα και η άγνωστη έκταση του συστήματος καθιστούν τις επιχειρήσεις διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες με καλύτερη προετοιμασία και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η αγωνία για την τύχη του 34χρονου παραμένει έντονη.