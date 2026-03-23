Προβλέπεται η λειτουργία πυρομετεωρολογικού σταθμού στον Υμηττό εντός της αντιπυρικής περιόδου.

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, 23 Μαρτίου 2026 το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), θέτοντας τις βάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής του Υμηττού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και των δασικών πυρκαγιών, μέσω της αξιοποίησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΑΑ, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος και ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρου Καλαφάτη, του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρη Τερζή, του εκπροσώπου του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου, Θεόδωρου Βάγια, Θωμά Αντωνόπουλου, Αντιπύραρχου Α’ Π.Σ Αθηνών, του Κύριου Ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – πυρομετεωρολόγου, Θοδωρή Γιάνναρου του Aντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Γιώργου Βλάχου, της Aντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτας Βλάχου, της Aντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τζίνας-Γεωργίας Αδαμοπούλου, του συνεργάτη του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, Μάνου Κιτσέλη, του Γραμματέα του ΣΠΑΥ και Aντιδημάρχου Παπάγου-Χολαργού, Βασίλη Σιαμάνη, του Ειδικού Συνεργάτη του ΣΠΑΥ, Αντιστράτηγου ε.α Π.Σ., Φώτη Δημαρέση, καθώς και στελεχών του ΕΕΑ.

Πρώτη προτεραιότητα της συνεργασίας ΕΕΑ – ΣΠΑΥ αποτελεί η άμεση εγκατάσταση πυρομετεωρολογικού σταθμού στον Υμηττό, στο πλέον ενδεδειγμένο σημείο, το οποίο θα προσδιοριστεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στόχος είναι ο νέος σταθμός να έχει τεθεί σε λειτουργία εντός της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα πρόγνωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης κινδύνων πυρκαγιάς.

Σε δεύτερη φάση, η συνεργασία προβλέπεται να διευρυνθεί μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένου ερευνητικού και εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, την εκπαίδευση εμπλεκόμενων φορέων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Πρόεδρος του ΔΣ, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση επισφραγίζουμε τη συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τον ΣΠΑΥ, μια σύμπραξη που θέτει την επιστημονική γνώση στην υπηρεσία της θωράκισης του Υμηττού. Σε μια εποχή έντονης κλιματικής κρίσης, η προστασία του σημαντικότερου δασικού πνεύμονα της Αθήνας αποτελεί κοινή μας προτεραιότητα.

Μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα συμβάλλουμε ενεργά με εξειδικευμένες πυρομετεωρολογικές προγνώσεις και προηγμένα μοντέλα ανάλυσης της συμπεριφοράς των πυρκαγιών. Στόχος μας δεν είναι μόνο η παραγωγή έρευνας, αλλά η μετατροπή της σε άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του βουνού και την ασφάλεια των πολιτών. Ενώνοντας δυνάμεις, επενδύουμε στην πρόληψη και την καινοτομία για ένα βιώσιμο μέλλον στον Υμηττό μας.»

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, αναφέρει:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αποτελεί μια πράξη ευθύνης που ενώνει την επιστήμη και την αυτοδιοίκηση για έναν πιο ανθεκτικό Υμηττό, στη μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Αυτή η κοινή μας πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα δράσεων του ΣΠΑΥ με κορωνίδα την Πρόληψη.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η σπουδαιότητα διαφύλαξης του μοναδικής αξίας πνεύμονα ζωής για την Αττική, του Υμηττού μας, για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Ως Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού συναισθανόμαστε την ευθύνη τόσο για τους 12 Δήμους-Μέλη μας, με το 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας όσο και για όλη την Αττική. Υπηρετούμε αυτή την ευθύνη με οδηγό την επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση και με στρατηγικό στόχο ο Υμηττός, σε συνεργασία με τις Αρχές, να είναι θωρακισμένος μπροστά σε πλείστες προκλήσεις και απειλές, φυσικές και ανθρωπογενείς.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης τόνισε:

Η σημερινή συνεργασία, η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενός από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού είναι ένα απτό παράδειγμα της κατεύθυνσης που έχουμε δώσει ως Υπουργείο Ανάπτυξης προς τα ερευνητικά κέντρα: να ακολουθήσουν τον δρόμο της εξωστρέφειας, των συνεργειών με την κοινωνία, ούτως ώστε από το παραγόμενο ερευνητικό προϊόν, μέσα από την Έρευνα και την Καινοτομία να υπηρετείται στο μέγιστο βαθμό ο πολίτης, η κοινωνία, το Περιβάλλον, η οικονομία και εν τέλει η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Στο Μνημόνιο Εθνικού Αστεροσκοπείου – ΣΠΑΥ περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 7 κοινών δράσεων και ειδικότερα:

1. Η συν-ανάπτυξη πυρομετεωρολογικών προγνώσεων

2. Οι πυροκλιματικές και επιχειρησιακές αναλύσεις

3. Η αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων πρόγνωσης πυρκαγιών

4. Η ανάπτυξη εργαλείων αξιοποίησης δεδομένων

5. Οι εκπαιδευτικές δράσεις και ενημέρωση πολιτών

6. Η υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων

7. Οι δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων