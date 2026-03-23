Στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση περί μη υποβολής πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο από την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος σχετικά με παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες.

Η Αρχή ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγοπούλου αλλά και άλλων δύο προσώπων για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025 σχετικά με μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ,σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε υπόμνημα παροχής εξηγήσεων για την υπόθεση του πόθεν έσχες . Μετά την μελέτη και αξιολόγηση των στοιχειών από τον Εισαγγελέα, κρίθηκε ότι σε βάρος του ελεγχόμενου δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης και ως εκ τούτου αποστείλει την δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να επικυρώσει την αρχειοθέτηση.

Όσον αφορά τους άλλους δύο ελεγχόμενους για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις πόθεν έσχες , έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες και η έρευνα συνεχίζεται .

Σε εξέλιξη είναι από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, η έρευνα για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος σύμφωνα με το οποίο ο κ. Παναγόπουλος ως επικεφαλής κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, φέρεται να διέθετε χρηματικά ποσά για μεγάλα προγράμματα κατάρτισης είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς, σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Τι αναφέρει ο ίδιος

Στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση περί μη υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» και φερόμενων αποκρυφθέντων εισοδημάτων ύψους 3,2 εκατ. ευρώ που αφορούσε τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, σύμφωνα με δήλωσή του.

Όπως αναφέρει, μετά την παροχή εξηγήσεων και την αξιολόγηση των στοιχείων, ο αρμόδιος εισαγγελέας αποφάσισε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, κρίνοντας ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης ούτε λόγος περαιτέρω ποινικής διερεύνησης. Ο ίδιος σημειώνει ότι μια υπόθεση που παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα ως «σοβαρή καταγγελία» και «μεγάλο σκάνδαλο» κατέληξε τελικά χωρίς αντικείμενο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι για άλλη, προγενέστερη υπόθεση, για την οποία έχει εκδοθεί διάταξη δέσμευσης, δεν έχει ακόμη λάβει γνώση επίσημου πορίσματος, ενώ εκκρεμεί προσφυγή κατά της σχετικής απόφασης.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κάνει λόγο για δημόσια συζήτηση που βασίστηκε σε διαρροές, non papers και εικασίες πριν την ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών, αφήνοντας αιχμές για τον χρόνο δημοσιοποίησης των σχετικών ισχυρισμών. Όπως υποστηρίζει, η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο την περίοδο που στη Βουλή συζητούνταν η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με ενισχυμένο ρόλο της ΓΣΕΕ, γεγονός που –κατά τον ίδιο– εγείρει ερωτήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, σημειώνοντας ότι η λειτουργία των Αρχών πρέπει να διέπεται από θεσμική ουδετερότητα και διαφάνεια, χωρίς διαρροές που διαμορφώνουν εντυπώσεις πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Ο κ. Παναγόπουλος υπογραμμίζει ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν όχι μόνο πρόσωπα αλλά και την αξιοπιστία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Θέτει, δε, το ερώτημα ποιον εξυπηρετεί η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων σε «σκηνικό εντυπώσεων».

Τέλος, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του για την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ προαναγγέλλει ότι θα κινηθεί νομικά για τη διερεύνηση του τρόπου και του χρόνου διακίνησης των σχετικών ισχυρισμών, με στόχο –όπως σημειώνει– την προστασία της προσωπικότητάς του και του θεσμικού του ρόλου.