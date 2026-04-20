Θυμάστε τις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη πως κόβει κάθε σχέση με τον Παναγόπουλο;
Και πως θα κατεβάσει άλλη παράταξη στις εκλογές της ΓΣΕΕ;
Κάτι που έπραξε μάλιστα στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών;
Ε, τίποτε από αυτά δεν έγιναν στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Το αντίθετο. Η λεγόμενη «ομάδα Μότσιου» συνέπραξε με τον Παναγόπουλο, έβγαλε στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ δυο μέλη στο νέο Δ.Σ. της ΓΣΕΕ και ...ούτε γάτα, ούτε ζημιά!
Προφανώς η συμπόρευση ήταν ωφέλημη για όλους.
Μια απορία όμως: Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ;
Τ.Τε.