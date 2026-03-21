Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την στρατιωτική βάση στην περιοχή.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε κοινή, στρατιωτική βάση των ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου στον Ινδικό Ωκεανό, προειδοποιώντας ότι οι ζωές Βρετανών «κινδυνεύουν», αφού ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριξε τις ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν περαιτέρω επιθέσεις.

Η Τεχεράνη έστειλε δύο βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς στο Ντιέγκο Γκαρσία στα νησιά Τσάγκος, αλλά κανένας από τους δύο δεν έφτασε στον στόχο του. Ένας από τους πυραύλους φέρεται να καταρρίφθηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ ο άλλος απέτυχε εν πτήσει.

Η Βρετανία καταδίκασε τις «απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν» μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια να χτυπήσει τη βάση. Δεν είναι σαφές πόσο κοντά έφτασαν οι πύραυλοι στο νησί, το οποίο απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν.

Γιατί η στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί στόχο για το Ιράν;

Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία ως «μια σχεδόν απαραίτητη πλατφόρμα» για επιχειρήσεις ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και την Ανατολική Αφρική.

Στεγάζοντας περίπου 2.500 άτομα, κυρίως αμερικανικό προσωπικό, είχε υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ από το Βιετνάμ έως το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Το 2008, οι ΗΠΑ παραδέχτηκαν ότι είχε επίσης χρησιμοποιηθεί για μυστικές πτήσεις παράδοσης υπόπτων για τρομοκρατία.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν πολλά βομβαρδιστικά B-2 Spirit με πυρηνικά όπλα στο Ντιέγκο Γκαρσία πέρυσι εν μέσω μιας έντονης αεροπορικής εκστρατείας που στόχευε τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η Βρετανία αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση της βάσης για αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, αλλά αφού το Ιράν επιτέθηκε στους γείτονές του, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Ντιέγκο Γκαρσία και μια άλλη βρετανική βάση για να επιτεθούν σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι αυτό περιλαμβάνει εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι οι βρετανικές βάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για «συγκεκριμένες και περιορισμένες αμυντικές επιχειρήσεις».

Αλλά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στο X ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ «θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθετικότητα κατά του Ιράν».

Το Ιράν είχε προηγουμένως θέσει όριο στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του, περιορίζοντας την εμβέλειά τους σε 1.240 μίλια (2.000 χιλιόμετρα). Το Ντιέγκο Γκαρσία βρίσκεται πολύ έξω από αυτήν την εμβέλεια. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται εδώ και καιρό ότι το διαστημικό πρόγραμμα του Ιράν θα μπορούσε να του επιτρέψει να κατασκευάσει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Justin Bronk, ανώτερος ερευνητής στο αμυντικό think tank Royal United Services Institute, δήλωσε ότι η απόπειρα κατά του Ντιέγκο Γκαρσία μπορεί να περιελάμβανε αυτοσχέδια χρήση του ιρανικού πυραύλου εκτόξευσης διαστήματος Simorgh, «ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια ως βαλλιστικός πύραυλος», αν και με κόστος μειωμένης ακρίβειας.

Το Ντιέγκο Γκαρσία είναι μέρος του Αρχιπελάγους Τσάγκος, μιας περιοχής με περισσότερα από 60 νησιά στη μέση του Ινδικού Ωκεανού στα ανοικτά της Ινδίας. Τα νησιά βρίσκονται υπό βρετανικό έλεγχο από το 1814, όταν παραχωρήθηκαν από τη Γαλλία.

Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, η Βρετανία εκδίωξε έως και 2.000 ανθρώπους από το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε ο αμερικανικός στρατός να μπορέσει να χτίσει τη βάση εκεί.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί οι επικρίσεις για τον έλεγχο του αρχιπελάγους από τη Βρετανία και τον τρόπο με τον οποίο εκτόπισε βίαια τον τοπικό πληθυσμό. Τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Δικαστήριο έχουν προτρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο να τερματίσει την «αποικιακή διοίκηση» των νησιών και να μεταβιβάσει την κυριαρχία του στον Μαυρίκιο.

Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξε σε συμφωνία πέρυσι με τον Μαυρίκιο για την παραχώρηση της κυριαρχίας των νησιών. Η Βρετανία θα παραχωρούσε στη συνέχεια πίσω τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία για τουλάχιστον 99 χρόνια.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι αυτό θα διασφαλίσει το μέλλον της βάσης, η οποία είναι ευάλωτη σε νομικές προκλήσεις. Ωστόσο, η συμφωνία έχει επικριθεί από πολλούς Βρετανούς πολιτικούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι λένε ότι η παραχώρηση των νησιών τους θέτει σε κίνδυνο παρέμβασης από την Κίνα και τη Ρωσία.

Μερικοί από τους εκτοπισμένους κατοίκους των νησιών Τσάγκος και οι απόγονοί τους έχουν επίσης αμφισβητήσει τη συμφωνία, λέγοντας ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη τους και ότι αυτό τους αφήνει εκτεθειμένους για το αν θα τους επιτραπεί ποτέ να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρχικά χαιρέτισε τη συμφωνία, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε γνώμη τον Ιανουάριο, αποκαλώντας την «πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η αρχική άρνηση του Στάρμερ να αφήσει τις ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν από το Ντιέγκο Γκαρσία εξόργισε περαιτέρω τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ, πολύ μη συνεργάσιμο με αυτό το ηλίθιο νησί που έχουν».

Η ψήφιση της συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου-Μαυρικίου από το Κοινοβούλιο έχει ανασταλεί μέχρι να ανακτηθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή Ιndependent και ΑΡ