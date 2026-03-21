Τα ίχνη της ανήλικης είχαν χαθεί από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου όταν έφυγε από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στο Χαλάνδρι.

Μετά από 111 ημέρες αγωνίας, η έφηβη Θεοδώρα Κ που αγνοούνταν από τις 25 Νοεμβρίου, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ρέντη και είναι καλά στην υγεία της χάρη στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Η ανήλικη υποβλήθηκε σε σειρά προληπτικών εξετάσεων, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μαζί με έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνδρα, ο οποίος συνελήφθη.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της έπαιξε η δημοσιοποίηση της υπόθεσης από την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία προβλήθηκε λίγα 24ωρα πριν από την ανεύρεσή της. Η κινητοποίηση των αρχών και η συμμετοχή των πολιτών οδήγησαν στην άμεση δράση και στον εντοπισμό της ανήλικης, δίνοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της.

Η μητέρα της, μιλώντας για την επικοινωνία που ακολούθησε μετά την εκπομπή, ανέφερε ότι η κόρη της έστειλε μήνυμα, αλλά «δεν ήταν ο εαυτός της». Η Θεοδώρα έχει πλέον επιστρέψει στο ίδρυμα όπου φιλοξενείται, με την οικογένειά της να εκφράζει την ανακούφιση που είναι καλά στην υγεία της.

Όπως ανέφερε η μητέρα «Η κόρη μου έστειλε μήνυμα μετά την εκπομπή… αλλά δεν ήταν ο εαυτός της. Στο μήνυμα έγραφε ότι “κάνω του κεφαλιού μου…” Δεν ήταν έτσι το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν μου είπαν πολλές λεπτομέρειες, μόνο ότι αυτός έχει συλληφθεί. Την πήγαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ελπίζω να μην βρουν κάτι στο κοριτσάκι μου αν και το φοβάμαι, γιατί αυτός δεν είναι καλό παιδί…. Τώρα έχει επιστρέψει στο ίδρυμα. Της έχω πει πολλές φορές ότι δυστυχώς η μαμά δεν τα κατάφερε να μπορεί να την έχει κοντά της αλλά τουλάχιστον θέλω να ξέρω ότι είναι καλά. Να τη δω και να τη σφίξω στην αγκαλιά μου…»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

