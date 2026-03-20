Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο δήμαρχος του Άγιου Ευστράτιου, Κωνσταντίνος Σινάνης.

Σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου υποβλήθηκε ο δήμαρχος του Άγιου Ευστράτιου, Κωνσταντίνος Σινάνης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Ο δήμαρχος του Άγιου Ευστράτιου είχε συγκινήσει το πανελλήνιο όταν εξομολογήθηκε δημόσια τη μάχη του με τον καρκίνο και δίνει αγώνα ώστε να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί. Ο κ.Σινάνης θα μείνει νοσηλεύομενος στο «Αττικόν» τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου και στο διάστημα αυτό δεν θα είναι εφικτή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, ανακοίνωσε ο δήμος.

Η ανάρτηση για την υγεία του Κωνσταντίνου Σινάνη

Αισιοδοξία προκαλεί η πρώτη ανάρτηση του δήμαρχου μετά την επέμβαση. Στο μήνυμα φαίνεται η πίστη για τη βελτίωση της πορείας της υγείας του, αναφέροντας ότι τα δύσκολα έχουν αρχίσει να περνάνε.

