Ο 16χρονος είχε εντοπιστεί από τις Αρχές με 728 κροτίδες στην κατοχή του.

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε «στήσει» εργαστήριο παρασκευής αυτοσχέδιων κροτιδών και βεγγαλικών μέσα στο δωμάτιο του.

Ο 16χρονος φαίνεται ότι εδώ και καιρό κατασκεύαζε και πωλούσε τις κροτίδες και είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς να κουβαλάει σακούλα με 728 από αυτές. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ανήλικο, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5.842 κροτίδες,

303 γραμμ. σκόνης τιτανίου,

3 κιλά και 233 γραμμ. σκόνης αλουμινίου,

5 κιλά και 500 γραμμ. σκόνης πυρίτιδας,

640 γραμμ. σκόνης θείου,

3 κιλά νιτρικού καλίου,

216 χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση,

3 βεγγαλικά,

5 καπνογόνα,

ζυγαριά ακριβείας και

2 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία. Παράλληλα συνελήφθη και ο 52χρονος πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.