Από το μαιευτήριο κατευθείαν στο δικαστήριο, υποχρεώνονται να πάνε οι γυναίκες δικηγόροι!

Απίστευτη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά ,το οποίο κάλεσε γυναίκα δικηγόρο που είχε γεννήσει πριν από μόλις τρεις ημέρες να παρασταθεί στο δικαστήριο!!!! «Θα μπορούσε να ειδοποιήσει τηλεφωνικά ή να αναθέσει σε τρίτον την υπόθεση», έκρινε το δικαστήριο, παραβλέποντας ακόμη και το γεγονός πως το νεογέννητο βρέφος που είχε φέρει στον κόσμο η μητέρα νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας! Για το δικαστήριο όμως ούτε ο πρόωρος τοκετός της δικηγόρου, ούτε οι επιπλοκές που της παρουσιάστηκαν, συνιστούσαν λόγο ανωτέρας βίας για την αναβολή της υπόθεσης.

Δ.Σ.Π:Ο τοκετός δεν είναι μία συνήθης ή προβλέψιμη αδιαθεσία

Το περιστατικό αυτό το οποίο δυστυχώς, όπως καταγγέλλουν και άλλες γυναίκες δικηγόροι δεν είναι το μοναδικό, ήρθε στη δημοσιότητα από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλία Κλάππα ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, με την οποία κρίθηκε ότι ο πρόωρος τοκετός μίας δικηγόρου και η εισαγωγή του νεογνού τέκνου της στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας τρεις ημέρες πριν τη δικάσιμο του Εφετείου Πειραιά στην οποία δεν μπόρεσε να παρασταθεί, δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, δημιουργεί σοβαρότατο προβληματισμό τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε νομικό επίπεδο.

Κατά πρώτον, η εφαρμογή του νόμου δεν είναι μία μηχανική διαδικασία, αλλά απαιτεί ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό στη μητρότητα και στη γυναίκα δικηγόρο που οδηγείται σε πρόωρο τοκετό με επιπλοκές, μάλιστα, για το νεογνό τέκνο της, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί συνήθης ή προβλέψιμη αδιαθεσία.

Κατά δεύτερον, η απόφαση προδίδει μία εσφαλμένη αντίληψη για το ρόλο του δικηγόρου στη δικαστική διαδικασία, τη στιγμή που η δικαστής που την εξέδωσε δικαιολογεί την απόφασή της με το σκεπτικό ότι η δικηγόρος θα μπορούσε «να ειδοποιήσει τηλεφωνικά κάποιον συνεργάτη της ή έστω και τον εντολέα της για να αναθέσει σε τρίτο την εκπροσώπησή του»

Ο δικηγόρος δεν είναι διεκπεραιωτής, δεν είναι αναλώσιμος ούτε ανταλλάξιμος. Το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα κρίνει ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να επιλέγει ο ίδιος τον δικηγόρο από τον οποίο θα εκπροσωπείται και αυτό αποτελεί συστατικό της δίκαιης δίκης.

Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει σε έναν δικηγόρο να παραχωρήσει τη θέση του σε άλλον ή να υποχρεώσει έναν πολίτη να αλλάξει τον δικηγόρο του και, μάλιστα, να συμπεριλάβει την απαίτηση αυτή στο σκεπτικό της απόφασής του για να απορρίψει το αίτημα του πολίτη για παροχή δικαστικής προστασίας».

Λόγος ανωτέρας βίας ο τοκετός

Στη δήλωσή του ο κ. Κλάππας ζητά να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση με την οποία να προβλέπεται ρητά πως ο τοκετός και οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη να θεωρούνται λόγος ανωτέρας βίας που να αποτελεί λόγο αναβολής.

«Η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, την οποία όλοι θέλουμε, δεν μπορεί να οδηγεί σε άδικες καταστάσεις που θέτουν σε αμφισβήτηση την ορθή και ποιοτική απονομή της. Ο σεβασμός στη μητρότητα πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τη νομολογία, θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική πρωτοβουλία ώστε ο τοκετός και οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της πληρεξούσιας δικηγόρου να θεωρούνται λόγος αναβολής και λόγος ανωτέρας βίας».

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων καλεί την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να τοποθετηθεί, τονίζοντας πως «ο δικηγόρος δεν αντικαθίσταται ούτε και υποκαθίσταται αλλά αναλαμβάνει εντολή χειρισμού της υπόθεσης και οφείλει να ολοκληρώσει την εντολή που έλαβε». Και καταλήγει, σε ανακοίνωσή της πως «ο σεβασμός στη γυναίκα Μητέρα και Δικηγόρο εν προκειμένω παρέμεινε δυστυχώς για τον δικαστικό λειτουργό που εξέδωσε την συγκεκριμένη απόφαση πουκάμισο αδειανό.Σε περίοδο υπογεννητικότητας η μητρότητα πρέπει να υποστηρίζεται στην πράξη».

Με αφορμή την καταγγελία αυτή, και άλλες γυναίκες δικηγόροι μίλησαν για την απαξιωτική συμπεριφορά που εισέπραξαν από δικαστές σε ανάλογη περίπτωση.

Η γνωστή δικηγόρος Λίλα Ραγκούση, περιγράφει μάλιστα την αντιμετώπιση που είχε το δικαστήριο, αμέσως μετά το δικό της τοκετό καθώς υποχρεώθηκε, τέσσερις ημέρες μετά, να εμφανιστεί στο ακροατήριο. Να σημειωθεί μάλιστα πως μάλιστα τόσο η εισαγγελέας όσο και δύο δικαστές ήταν γυναίκες!

Το αίτημα διακοπής λόγω τοκετού κρίθηκε «παρελκυστικό»!

Στην ανάρτησή της στο Facebook η κ. Ραγκούση αναφέρει: «Ντρέπομαι γιατί στις 17.10.2022,ούσα ακόμα στο μαιευτήριο και ενώ έφτιαχνα τα πράγματα μου για να φύγω με το μωρό ο συνεργάτης μου με κάλεσε έντρομος οτι στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, οταν έδωσε το αίτημα διακοπής, λόγω του τοκετού μ,προ 4 ημερων και ενω ακομα δεν είχα παρει εξιτήριο, ο Πρόεδρος του είπε ούτε να το σκέφτεστε, το κρατάω μεχρι τις 12 και δεν παίρνω κανενα χαρτί. Η Εισαγγελέας είπε "κι άλλες γεννάνε και έρχονται" και οι 2 γυναίκες στην έδρα είπαν να απορριφθεί το αίτημα και να κρατηθεί μεχρι τις 12 γιατί ειναι παρελκυστικό λόγω παραγραφής. Ντρέπομαι γιατί επέτρεψα έστω για 2' να νιώσω αγωνία για το τι θα γίνει. Ντρέπομαι γιατί ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι νευριάζω. Κυρίως όμως ντρέπομαι γιατί φέρνοντας στον κόσμο ενα κορίτσι μπορεί να πρέπει να αντιμετωπίσει το δίλημμα καριέρα ή οικογένεια και θα φταίω εγώ που οταν εκείνη ήταν 4 ημερών δεν μίλησα».

