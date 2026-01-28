Προτάσεις σε τρία επίπεδα για το κυκλοφοριακό.

Πραγματοποιήθηκε, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής, με προτεραιότητα τον άξονα του Κηφισού. Κατά τη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκε ένα πλέγμα παρεμβάσεων τριών επιπέδων, άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων.

Στο πλαίσιο των άμεσων παρεμβάσεων, συζητήθηκαν μέτρα για τη μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό -χωρίς να προβλέπεται πλήρης απαγόρευση- καθώς και η ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών περιστατικών που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εξετάζεται η εφαρμογή του συστήματος «έξυπνων φαναριών», το οποίο έχει ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη, και στην Αττική. Παράλληλα, έως τα τέλη του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων παρακαμπτήριων οδικών αξόνων, την ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό, καθώς και την ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν προς περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να παρουσιαστούν σύντομα στην τελική τους μορφή.