Έφόσον υπάρχει προπάνιο ή υγραέριο σε μια εταιρεία θα έπρεπε να διαθέτει μηχανισμούς εντοπισμού διαρροών, τόνισε ο Παναγιώτης Πολίτης, μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, αναφορικά με το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες. Χθες συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, απολογήθηκαν στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα.

«Εφόσον υπάρχει προπάνιο ή υγραέριο θα έπρεπε να υπάρχουν μηχανισμοί εντοπισμού διαρροών, αυτοί οι μηχανισμοί έχουν καταγραφικό - πώς λέμε "μαύρο κουτί" στα αεροπλάνα; - ο τεχνικός ασφαλείας, το αρμόδιο συνεργείο έπρεπε να περνάει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχει αν λειτουργεί», ανέφερε ο Π. Πολίτης στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αν λειτουργούσε σύστημα προειδοποίησης διαρροών «αντί για έκρηξη που ακούστηκε μέσα στην πόλη των Τρικάλων, έπρεπε να ακούγονταν οι σειρήνες. Έπρεπε να φέξουν τα βουνά της Θεσσαλίας δηλαδή οι φάροι που βάζεις και τα ηχητικά για να ειδοποιήσεις είναι συναγερμός πολέμου».

«Έγινε έλεγχος τον Ιούνιο αλλά δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα το αποτέλεσμα»

«Με αίτηση του Εργατικού Κέντρου πραγματοποιήθηκε έλεγχος της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά δεν έχει αποδοθεί ακόμη από τον Ιούνιο το δελτίο ελέγχου. Η Επιθεώρηση Εργασίας έπρεπε να έχει κοινοποιήσει το αποτέλεσμα και στο Εργατικό Κέντρο. Δεσμεύτηκαν ότι θα μας το δώσουν μέχρι το μεσημέρι, απ’ ότι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι από το Εργατικό Κέντρο πλέον λένε ότι δεν μπορούν να το δώσουν ή αν δώσουν θα δώσουν κάποια αποσπάσματα», υπογράμμισε ο κ. Πολίτης .

Ερωτηθείς αν είναι υποχρεωτικό στις εταιρείες να υπάρχει σύστημα που θα ειδοποιούσε εγκαίρως για τη διαρροή, είπε: «Είναι υποχρεωτικό πριν κάνει έναρξη λειτουργίας η εταιρεία, άρα ή δεν υπήρχε ή δεν λειτούργησε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πατάνε στους νόμους που λένε ότι ανοίγεις και μετά έρχομαι και σε ελέγχω».

Διαρροή προπανίου το επικρατέστερο σενάριο

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πυροσβεστικής συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Το αέριο φαίνεται να διέρρευσε από υπόγειες σωληνώσεις που συνέδεαν τις δεξαμενές προπανίου με τη μονάδα παραγωγής, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί στο υπόγειο.

Η παρουσία σπινθήρα ή άλλου ερεθίσματος εκτιμάται ότι πυροδότησε την ισχυρή έκρηξη, με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το «σημείο μηδέν»

Η ΕΡΤ με αποκλειστικό φωτογραφικό ντοκουμέντο δείχνει το σημείο «μηδέν» της διαρροής. Πρόκειται για χώρο εκτός του κτηρίου, κατά μήκος του αγωγού που συνέδεε τις δεξαμενές με τη γραμμή παραγωγής.

Για τον εντοπισμό της διαρροής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένες εκσκαφές, σπάζοντας την άσφαλτο σε όλο το μήκος του αγωγού, έως ότου εντοπιστεί το ακριβές σημείο διαφυγής του αερίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg01gufvua4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο σημείο βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη διαρροής, αποδίδοντας την έντονη οσμή που ανέφεραν εργαζόμενοι σε προβλήματα αποχέτευσης των εγκαταστάσεων.

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στο υπόγειο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από δεξαμενή σε απόσταση 30-40 μέτρων και κατέληγαν στο υπόγειο του εργοστασίου, όπου και συσσωρεύτηκε. Στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.