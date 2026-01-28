Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Αύριο Πέμπτη (29-01-26)
- στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.
- στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.
- στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.
- στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
- στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.