Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία αύριο.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29-01-26)