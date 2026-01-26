Ισχυρή καταιγίδα αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας: Πού θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η νέα κακοκαιρία, με την ΕΜΥ να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Όπως σημειώνεται στο έκτακτο δελτίο καιρού, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Απαγορευτικό στα πλοία για Κυκλάδες

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο του «Blue Star Delos» στις 07:25 για Νάξο και Θήρα, ενώ δεν αναχώρησε και το «Fast Ferries Andros» στις 07:30 με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» στις 14:15 για τις Δυτικές Κυκλάδες.

Στον Αργοσαρωνικό, τα ταχύπλοα δεν εκτελούν δρομολόγια, ενώ τα συμβατικά πλοία κινούνται κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Ακυρώσεις σημειώθηκαν και από το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες, με το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο να μετατίθεται για το απόγευμα. Αντίστοιχα, από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο για Κέα, ενώ τα επόμενα δρομολόγια τόσο από τη Ραφήνα όσο και από το Λαύριο αναμένεται να εξεταστούν μετά τις 16:00, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Επίσης, κλειστές παραμένουν η πορθμειακή γραμμή Καβάλα-Πρίνος, καθώς και η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Σε «Red Code» έξι περιοχές της χώρας

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» θα είναι σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εθεσε για σήμερα Δευτέρα σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.