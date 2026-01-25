H σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Η σορός που ανασύρθηκε από το λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο το μεσημέρι της Κυριακής (25.01.2026) αναγνωρίστηκε από συγγενικό πρόσωπο.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, πρόκειται για μία υπερήλικη γυναίκα 104 ετών, κάτοικο του νησιού.

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντόπισαν περαστικοί το μεσημέρι της Κυριακής (25/1), να επιπλέει στη θάλασσα μπροστά στο λιμάνι και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Η σορός ανασύρθηκε από το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση απο το Λιμεναρχείο Σύρου.