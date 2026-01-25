Τι αναφέρει σε ανάρτησή του για την επικείμενη κακοκαιρία ο μετεωρολόγος.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε ειδική αναφορά στα ποσοστά βροχής που αναμένεται να καταγραφούν στην Αττική, με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ.

Όπως τονίζει ο ίδιος: «Στην Αθήνα ακόμη και 30 mm σε λίγες ώρες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε εντάσσεται και η Αττική μέσα στο έκτακτο δελτίο».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, αν διαβάσουμε αυστηρά το ανώτερο άκρο του ensemble (max member) για τη Δευτέρα, τότε η μέγιστη δυνητική 24ωρη βροχόπτωση είναι 30–35 mm / 24ωρο.

Αυτό είναι ακραίο σενάριο (worst-case ENS) ενώ η πιο πιθανή τιμή (median) είναι αισθητά χαμηλότερη, της τάξης των: 15 mm / 24ωρο

Όμως, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές στην Αθήνα ακόμη και 30 mm σε λίγες ώρες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε εντάσσεται και η Αττική μέσα στο έκτακτο Δελτίο».

