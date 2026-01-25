Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης.

Νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Επιπλέον, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες: