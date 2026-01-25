Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές της Αττικής τα φαινόμενα να είναι έντονα, αλλά δεν θα έχουν εμμονή. Μέσα στη μέρα τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Χαλάει ο καιρός από αύριο Δευτέρα 26/1 με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα. Η διαταραχή θα επηρεάσει όλη τη χώρα από το πρωί. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Παπακωστόπουλο, τα φαινόμενα στην Αττική τα περιμένουμε από το ξημέρωμα της Δευτέρας. Καταιγίδες και βροχές θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα φαινόμενα αναμένεται ότι δεν θα είναι τόσο έντονα και επίμονα όπως τις τελευταίες μέρες.

Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές της Αττικής τα φαινόμενα να είναι έντονα, αλλά δεν θα έχουν εμμονή. Μέσα στη μέρα τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Την Τρίτη νέα διαταραχή από την Ιταλία θα προκαλέσει βροχές στη νότια Ελλάδα. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ενδεχομένως να υπάρξουν προβλήματα.

Τετάρτη έχουμε καιρική ανάπαυλα, αλλά από την Πέμπτη, Παρασκευή έρχεται νέος γύρος με βροχές και καταιγίδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxfr9bh8uo9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.