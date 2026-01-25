Ο 46χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του.

Ένα στυγερό έγκλημα αποκαλύφτηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα, με έναν 46χρονο να φέρεται να έχει σκοτώσει με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του, το πτώμα του οποίου βρέθηκε στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου.

Ο άνδρας που έχει συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για τον θάνατο της μητέρας του.

Λίγο πριν από τις 08:00, κλήθηκαν οι αστυνομικοί για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.

Τι δήλωσε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες μετά το αποτρόπαιο έγκλημα δήλωσε: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε τηλεφώνημα από τους γείτονες που έβλεπαν τον 46χρονο να χτυπάει με μαχαίρι τον πατέρα του.

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ο δράστης τον είχε δολοφονήσει με μαχαίρι και τον είχε βάλει στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Εκεί τον βρήκαν οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 46χρονο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί το 2018 ελεύθερος καθώς τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 2014- πάλι μέσα στο σπίτι της οικογένειας- είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τη μητέρα του.