Οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό έντονων καιρικών φαινομένων, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στην έναρξη της νέας εβδομάδας.

Νέα μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τους ενισχυμένους ανέμους.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ανατολικά θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα, το σκηνικό θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά τα σύννεφα θα πυκνώσουν, φέρνοντας βροχές και πιθανές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 7 και τοπικά στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 16 βαθμούς στα βόρεια και τους 20 στα νότια.

Η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή αρχικά στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο αργά το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, η Δευτέρα (26/1) θα είναι η ημέρα που τα φαινόμενα θα πάρουν τη μέγιστη έντασή τους. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τρεις μεγάλες γεωγραφικές ζώνες: τη Δυτική Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Έντονες βροχοπτώσεις τη Δευτέρα 26/01

Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι ιδιαίτερα έντονα τη Δευτέρα, με μεγάλους όγκους νερού να πέφτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις. Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο οδικό δίκτυο της δυτικής και βόρειας χώρας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και το οδόστρωμα ολισθηρό.

Παράλληλα, οι νοτιάδες θα πνέουν με μεγάλη ένταση, επηρεάζοντας πρώτα το Ιόνιο, όπου αναμένεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η κατάσταση αυτή θα καταστήσει τον πλου των πλοίων δύσκολο, ενώ δεν αποκλείεται να εκδοθούν τοπικά απαγορευτικά απόπλου.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση από τα τακτικά δελτία καιρού, καθώς η πορεία των συστημάτων μπορεί να παρουσιάσει μικρές αποκλίσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση για την Κυριακή (25/01):

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη και από τις βραδινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα, οπότε τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τη νύχτα πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα (26/01)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.