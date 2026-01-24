Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Γεώργιου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Σπυριδάκη:

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω έξι (6) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

Λυκούργος Μπιτσακάκης,

Κωνσταντίνος Πλατιάς,

Μιλτιάδης Σιάφης,

Δημήτριος Βούλγαρης,

Αριστείδης Λυμπεράτος,

Γεώργιος Πουλιανός (Υγειονομικός)

Κρίθηκαν διατηρητέοι οι κατωτέρω πενήντα εννέα (59) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

Iωάννης Τριαντάφυλλος,

Νικόλαος Γιαννόπουλος,

Κωνσταντίνος Πελεκάνος,

Ελευθέριος Χαρδαλιάς,

Κωνσταντίνος Μπάρλας,

Αλέξανδρος Σταματίου,

Ιωάννης Μπούμης,

Ιωάννης Δημητρακόπουλος,

Σπυρίδων Σκολαρίκης,

Γεώργιος Χαλυβόπουλος,

Αντώνιος Σγούρδος,

Εμμανουήλ Παναγιώτου,

Γεώργιος Ζαχάρης,

Λάμπρος Τσιάρας,

Δημήτριος Σταυρόπουλος,

Σωτήριος Καλταμπάνης,

Δημήτριος Πολύζος,

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος,

Βασίλειος Λαγός,

Κωνσταντίνος Αγιασοφίτης,

Παρασκευάς Χηνόπουλος,

Κωνσταντίνος Αθανασάκος,

Αθανάσιος Ασβεστάς,

Κωνσταντίνος Παχής,

Χρήστος Γαβράς,

Αθανασία Βαργιαμίδου,

Δήμητρα Βασιλάκη,

Σπυρίδων Κρεζίας,

Φανή Γιουβαννοπούλου,

Μαρία Πουλίζου,

Δήμητρα Αθανασοπούλου,

Βασιλική Αθανασοπούλου,

Ζαμπία Γύπαρη,

Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου,

Βασίλειος Μπερτάνος,

Αικατερίνη Τσιρέλη,

Κλεονίκη Χατζηπαντελή,

Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Βασίλειος Θεοφιλόπουλος,

Ευστράτιος Καρακοντίνος,

Αναστάσιος Μαργέτης,

Βασιλική Παυλάκη,

Χρήστος Τσιτσιμπίκος,

Κανέλλος Νικολάου,

Διογένης Σαρρής,

Σεραφείμ Τρίτος,

Κυριάκος Δημητρίου,

Δημήτριος Μήτραινας,

Αναστασία Λάζαρη,

Γεώργιος Ντιζές,

Αγάπιος Χαρακόπουλος,

Σταυρούλα Παυλοπούλου,

Παναγιώτα Παπαδοπούλου,

Γεώργιος Γκάμπρας,

Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος,

Σοφία Τσουλιάγκα (Υγειονομικός),

Στέφανος Καββαδίας (Υγειονομικός),

Χρήστος Καλύβας (Υγειονομικός),

Αικατερίνη Κονδύλη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Κρίθηκαν, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι κατωτέρω είκοσι έξι (26) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο Προεδρικό Διάταγμα:

Εμμανουήλ Παπαδάκης,

Βασίλειος Μουσελίμης,

Δημήτριος Τσάμπηρας,

Στυλιανός Μπιλιάλης,

Κωνσταντίνος Τοπάλης,

Ηλίας Σκανδάλης,

Ευάγγελος Τσιώτας,

Iωάννης Αμαργιαννιτάκης,

Κωνσταντίνος Σπανούδης,

Γεώργιος Σωτηρόπουλος,

Βασίλειος Παπακώστας,

Βασίλειος Μαυρομάτης,

Ηλίας Μπακούμης,

Δημήτριος Γαλαζούλας,

Κωνσταντίνος Σουλιώτης,

Κωνσταντίνος Βλάχος,

Γεώργιος Γιαννάτος,

Γεώργιος Κλητοράκης,

Χρήστος Γκιόλιας,

Λάμπρος Χρυσανθάκης,

Μαρία Κομμάτα,

Στέλιος Τσιάκαλος,

Ιωάννης Βασιλκαρίδης,

Βασιλεία Δημητράκου,

Ευαγγελία Βαμβακάκη,

Ιωάννης Μωραΐτης (Υγειονομικός)



