Διαδοχικές κακοκαιρίες ξεκινούν από την Κυριακή και θα σαρώσουν τη χώρα με βροχές και έντονες καταιγίδες.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, και η μετεωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη, κάνουν λόγο για συνεχείς κακοκαιρίες που θα ξεκινήσουν από την Κυριακή και θα σαρώσουν όλη την Ελλάδα, με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, η Όλγα Παπαβγούλη τόνισε πως από την Κυριακή ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα έρθει στη χώρα μας από την Ιταλία. Τη Δευτέρα θα υπάρξει ένα πέρασμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Δυτική και ανατολική Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα πέσουν και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όσον αφορά την Αττική, ανέφερε ότι αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως τη Δευτέρα, ενώ ο υδράργυρος τοπικά μπορεί να φτάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvq4muija7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με τη σειρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως από την Κυριακή αλλάζει και πάλι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, μας έρχεται ένα άλλο νέο βαρομετρικό χαμηλό, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Παρά το γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε με ήπιες καιρικές συνθήκες και λίγες βροχές, κοντά στο απόγευμα τα φαινόμενα θα γίνουν πιο ισχυρά προς τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα, και μέσα στη νύχτα και κυρίως τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα σαρώσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έτσι, η Δευτέρα αλλά και η Τρίτη θα είναι δύο ημέρες με κακοκαιρία και έντονα ασταθείς καιρικές συνθήκες.

Μια κακοκαιρία η οποία και πάλι θα έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά της τις πολλές βροχές, τις καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις, και τα χιόνια, μόνο στα βουνά αυτή τη φορά, μιας και θα επικρατήσει ο καιρός του Νοτιά. Ενισχύονται παράλληλα και οι νοτιάδες.

Και τις επόμενες, λοιπόν, ημέρες θα βρεθούμε σε μια ροή βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά στα ανατολικά, πράγμα που σημαίνει ότι οι βροχές θα δώσουν και πάλι το «παρών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvpwhoa02ex?integrationId=40599y14juihe6ly}