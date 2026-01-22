Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου από την έναρξη λειτουργίας έως τις 15:00.

Αλλαγές στην κυκλοφορία της γραμμής 6 του ΤΡΑΜ («Πικροδάφνη – Σύνταγμα») θα ισχύσουν αύριο Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ για την ολοκλήρωση των έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ωρών, οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα» δεν θα εξυπηρετούνται.