Μία ανθρώπινη ζωή χάθηκε άδικα το βράδυ της Τρίτης στη Γλυφάδα, εξαιτίας της σφοδρής και πρωτόγνωρης κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή. Μια γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα και κατέληξε, βυθίζοντας την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, με ανάρτησή του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσας, τονίζοντας ότι η ένταση και η ποσότητα της βροχόπτωσης δεν είχαν προηγούμενο για την περιοχή.

Όπως ανέφερε, στην Άνω Γλυφάδα υπάρχουν τόσο παλαιότερα αντιπλημμυρικά έργα, όπως ο αγωγός της οδού Μετσόβου που κατασκευάστηκε το 2000 από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και το συμπληρωματικό δίκτυο στην οδό Ανθέων, όσο και νεότερες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο. Παράλληλα, έχουν ήδη προγραμματιστεί και νέες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, χωρίς τα έργα αυτά η κατάσταση θα ήταν σαφώς χειρότερη, ωστόσο ακόμη και με αυτά δεν κατέστη δυνατό να συγκρατηθεί ο τεράστιος όγκος νερού και φερτών υλικών που κατέβηκαν από τον Υμηττό.

Ο Δήμος Γλυφάδας, όπως πρόσθεσε, προχωρά σε επανασχεδιασμό των παρεμβάσεων, όχι μόνο εντός του αστικού ιστού αλλά και ψηλότερα, στην ορεινή ζώνη του Υμηττού. Σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, θα εξεταστούν τεχνικές λύσεις, όπως η δημιουργία αναχωμάτων και άλλες παρεμβάσεις, με στόχο να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Συνέχιζε λέγοντας πως κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης, ο Δήμος προχώρησε προληπτικά στο κλείσιμο της λεωφόρου Βουλιαγμένης για αρκετή ώρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αντλήσεις υδάτων και να προστατευθούν οι πολίτες. Με την υποχώρηση των νερών, συνεργεία και μηχανήματα έργου ξεκίνησαν άμεσα τον καθαρισμό των δρόμων στην Άνω Γλυφάδα, εργασία που συνεχίστηκε αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως έγινε γνωστό, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί σε όλη την πόλη, ενώ τονίστηκε ότι οι συνθήκες που επικράτησαν ήταν πρωτοφανείς, ακόμη και για τους παλαιότερους κατοίκους της περιοχής.

Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Γλυφάδας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για το μεσημέρι της επόμενης ημέρας έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, με αντικείμενο τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, επιτρέπει την ταχύτερη κινητοποίηση των μηχανισμών και την υπέρβαση γραφειοκρατικών εμποδίων. Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κλείνοντας ο κ. Παπανικολάου τόνισε πως ο Δήμος θα αναλάβει τη διασύνδεση των πολιτών που υπέστησαν ζημιές με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τις κατοικίες και με την Περιφέρεια Αττικής για τις επιχειρήσεις, ενώ οι πρώτες αυτοψίες αναμένεται να ξεκινήσουν από αύριο.

