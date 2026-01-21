Με λεωφορεία θα προωθηθούν στον προορισμό τους οι επιβάτες.

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330, 1331,1332 και 1333 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Παράλληλα ακυρώθηκαν δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - 'Αγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή 'Αγιος Ανδρέας-Καμίνια-'Αγιος Ανδρέας, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.