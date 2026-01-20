Νέο mega τζακ ποτ κληρώνει απόψε το Τζόκερ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίζονται απόψε (20/1) με άλλο ένα mega τζακ ποτ, καθώς οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 13,5 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, όπως σε κάθε κλήρωση, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα πάρουν από 100.000 ευρώ. Ποσό που κέρδισαν επτά δελτία στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής (18/1).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ΕΔΩ την κλήρωση.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία της Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.