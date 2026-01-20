Αλλάζει άρδην ο καιρός με νέο βαρομετρικό χαμηλό να έρχεται από τα δυτικά, να συγκρούεται με τις ψυχρές αέρες μάζες γεγονός, που θα φέρει ισχυρές καταιγίδες και σοβαρό κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Αττική.

Το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα εισέλθει σήμερα στη χώρα μας από τα δυτικά και θα κινηθεί ανατολικότερα από σήμερα μέχρι και αύριο όπου θα χτυπήσει την Αττική. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα το βαρομετρικό χαμηλό σήμερα Τρίτη, θα χτυπήσει με βροχές και καταιγίδες κυρίως την Πελοππόνησο.

Ωστόσο, από αύριο νωρίς το πρωί, η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικά και θα πλήξει μεταξύ άλλων και την Αττική με σφοδρές καταιγίδες. Κλέαρχος Μαρουσάκης, Γιώργος Τσατραφύλλιας και Σάκης Αρναούτογλου μιλούν για σοβαρό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων αύριο στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει πως «Σήμερα στην Αττική, είχαμε κάποιες χιονονιφάδες, προς το Διόνυσο και το Καπανδρίτι, στην Πάρνηθα και τον Άγιο Στέφανο. Ο καιρός θα παραμείνει έτσι μέχρι το μεσημέρι με χιονοπτώσεις στα βόρεια τμήματα και θα ξεκινήσουν και οι βροχές στα πιο χαμηλά υψόμετρα καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα και το βράδυ. Αύριο στον νομό Αττικής , κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, περιμένουμε πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ικανές να δημιουργήσουν σημαντικά πλημμυρικά επεισόδια».

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για ανέμους έως 10 μποφόρ και κίνδυνο πλημμυρών.

Αναφέρει πως «Παράλληλα με το τσουκτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα. Συγκεκριμένα :

Τρίτη -Τετάρτη

Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Τετάρτη - Πέμπτη

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ' νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο , Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

Τετάρτη - Πέμπτη

Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια) και σε πόλεις της Μακεδονίας. Η πρόγνωση θα γίνει πιο συγκεκριμένη αύριο με την δημιουργία του χαμηλού.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται την Τετάρτη (21/1), προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική.

Μεγάλη προσοχή θέλει η Τετάρτη», τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου, λόγω των βροχών και καταιγίδων. «Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στην Αττική, τη νοτιοανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη», συμπληρώνει και τονίζει πως «θέλει προσοχή η Αττική».

Χιόνια αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου (σε υψόμετρο πάνω από 500-600 μ.), της Θεσσαλίας (πάνω από 300-400 μ.) και τοπικά πρόσκαιρα πιο χαμηλά. Στην ανατολική Μακεδονία δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να πέσουν χιόνια σε πεδινές περιοχές.

Θυελλώδεις θα είναι οι νοτιάδες που θα πνέουν από τις Κυκλάδες έως την Κρήτη. Δεν αποκλείεται να προκληθεί πρόβλημα με τον απόπλου των πλοίων στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την Κρήτη.

«Έως το τέλος της εβδομάδας τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα συνεχίσουν να έχουν άστατο καιρό με μπόρες, βροχές και καταιγίδες, που θέλουν προσοχή, γιατί το έδαφος αρκετά κορεσμένο», τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

