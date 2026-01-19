Εκτός από τη σημερινή ημέρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη καθώς και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα στον Κηφισό λόγω εργασιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των παρακάτω οδικών τμημάτων του Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου - Ταύρου, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Αννης , στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

, στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23-1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευση από τα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία.

Εκτός από τη σημερινή ημέρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη καθώς και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.