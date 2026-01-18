«Να υπάρχει ψήφισμα διότι, θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο» τόνισε.

«Όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί της έδρας του» τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Να υπάρχει ψήφισμα διότι, θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο. Αυτό πρέπει να είναι κεντρικό διακύβευμα. Αν λοιπόν τη θέλουμε, τότε πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Πολύ σωστά λοιπόν λέει ο πρόεδρος ότι δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως μετεκλογικά, όχι προεκλογικά, μετεκλογικά πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα είναι στο συνέδριο, μια απόφαση καθαρή: καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει και ένα ξεκάθαρο στίγμα και το αφήγημά μας θα γίνει πολύ ισχυρό και δυνατό. Και αυτό θα χτίσει την εναλλακτική για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου» πρόσθεσε.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:

Σ. Παπαμιχαήλ: Ναι, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι και το θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Λοιπόν, να πάμε στα πολιτικά γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ειδάλλως είχαμε και άλλα θέματα αλλά νομίζω καλύψαμε μια μεγάλη γκάμα. Λοιπόν, να πάμε στα πολιτικά κύριε δήμαρχε. Βασικά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνετε. Εσείς έχετε κάνει δύο προτάσεις αν δεν κάνω λάθος. Η μια πρόταση η οποία απορρίφθηκε όμως από τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι αυτή για τις προκριματικές εκλογές. Είχατε ζητήσει προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Ανδρουλάκης, τον άκουσα, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί διότι θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί προς την κοινωνία. Και η δεύτερη πρόταση, και δεν ξέρω αν επιμένετε και σε αυτή, γιατί χωράει πολλή συζήτηση, είναι να υπάρχει στο συνέδριο επίσημο ψήφισμα το οποίο θα ξεχωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ, θα επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με κανέναν τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτά τα δύο.

Χάρης Δούκας: Στο πρώτο, στο καταστατικό που ψηφίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τελευταίο συνέδριο λέει ξεκάθαρα ότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση ψηφοδελτίου. Ακριβώς για να ενισχύσει τη λογική του ανοιχτού κόμματος και να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν και ότι δεν είναι μια κλειστή ομάδα και ένας που αποφασίζει ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Ο ίδιος το έφερε στο καταστατικό, το ψήφισε το συνέδριο, γι' αυτό και το βάζω. Άρα αυτή είναι η λογική του ανοιχτού κόμματος και συνεχίζω να την πιστεύω βαθιά. Πρέπει να ανοίξουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής ανατροπής.

Α. Φουρλής: Και λέγοντας να ανοίξετε εννοείτε και πρόσωπα που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να μετακινηθούν από την αριστερά ή την κεντροαριστερά προς το ΠΑΣΟΚ;

Χάρης Δούκας: Κοινωνικό άνοιγμα αλλά βεβαίως έχω πει ξεκάθαρα ότι όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ για να έχουμε ένα ηθικό και αξιακό πλαίσιο, το λέγαμε και παλιότερα με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά.

Α. Φουρλής: Και ο Χαρίτσης και ο Κασσελάκης ακόμα είναι ένα παράδειγμα.

Χάρης Δούκας: Θα πρέπει αν είναι βουλευτής, αν έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα, να παραιτηθεί της έδρας του για να μπορέσει να έρθει. Είμαστε κατά του πλιάτσικου, το ξέρετε και εσείς, έχουμε περάσει πάρα πολλά σαν ΠΑΣΟΚ. Ένα καθαρό ηθικό και αξιακό πλαίσιο. Βεβαίως, ανοιχτοί, κοινωνικά ρεύματα να μιλήσουμε με αυτά, να γίνει κοινωνική όσμωση. Αλλά όσοι θέλουν να έρθουν, αν έχουν εκλεγεί βεβαίως σε άλλο κόμμα, να παραιτηθούν πρώτα και με χαρά να έρθουν.

Α. Φουρλής: Δεν αποκλείεται κανένας από αυτούς, εγώ πέταξα ονόματα.

Χάρης Δούκας: Όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί της έδρας του και να συμμετάσχει στην προσπάθεια που κάνουμε βεβαίως.

Σ. Παπαμιχαήλ: Ωραία. Για το δεύτερο;

Χάρης Δούκας: Το δεύτερο νομίζω ότι είναι υπαρξιακό.

Σ. Παπαμιχαήλ: Αυτό είναι βασικό γιατί ακόμα πολλά στελέχη, την κυρία Διαμαντοπούλου άκουγα προχθές να λέει ότι τι νόημα έχει αυτό, κανένας δεν το θέλει αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το πιστεύει ούτως ή άλλως αυτό, γιατί να υπάρχει ψήφισμα;

Χάρης Δούκας: Να υπάρχει ψήφισμα διότι, θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο; Αυτό πρέπει να είναι κεντρικό διακύβευμα. Αν λοιπόν τη θέλουμε, τότε πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Πολύ σωστά λοιπόν λέει ο πρόεδρος ότι δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως μετεκλογικά, όχι προεκλογικά, μετεκλογικά πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα είναι στο συνέδριο, μια απόφαση καθαρή: καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει και ένα ξεκάθαρο στίγμα και το αφήγημά μας θα γίνει πολύ ισχυρό και δυνατό. Και αυτό θα χτίσει την εναλλακτική για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.

Α. Φουρλής: Δεν μπορεί δηλαδή να είναι κεντροδεξιά;

Χάρης Δούκας: Εγώ δεν κάνω πίσω σε αυτό.

Σ. Παπαμιχαήλ: Θα το φέρετε και στο συνέδριο;

Χάρης Δούκας: Το θεωρώ αδιανόητο να γίνει συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συγκυρία που ζητάμε πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση και να μην υπάρχει τέτοια απόφαση.

Α. Φουρλής: Θα το συζητήσετε με άλλα στελέχη πρώτης γραμμής, αυτά που ξέρουμε;

Χάρης Δούκας: Βεβαίως. Το συζητάω, το πιστεύω και νομίζω ότι και άλλα στελέχη θα ακολουθήσουν αυτή την πορεία, διότι είναι μια πορεία που μπορεί να καταστήσει το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή στη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται η χώρα.

Σ. Παπαμιχαήλ: Θα θέλαμε και το σχόλιό σας για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού πριν κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε. Τι λέτε για αυτό το κυοφορούμενο κόμμα; Αν θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, να μιλήσει —αφού λέτε ότι μπορεί να μιλήσει με όλους— αν θα μπορούσε να μιλήσει και με αυτό το κόμμα;

Χάρης Δούκας: Να πω ότι την κυρία Καρυστιανού τη σέβομαι και την εκτιμώ για τον αγώνα που έκανε, πολύ σπουδαίο αγώνα για δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Τώρα όμως θα παρουσιάσει μια πολιτική πλατφόρμα και από αυτή θα την κρίνουμε όλοι, θα την κρίνω και εγώ. Και λέω ότι ο διάλογος —γιατί η συζήτηση είναι αυτή καταλαβαίνω— πρέπει να έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: όταν λες «να συζητήσω» σημαίνει δεν αποκλείω κανέναν και δεν παρακαλάω κανέναν. Άρα, βάζουμε ένα αξιακό πλαίσιο, βάζουμε τις κόκκινες γραμμές μας και καλούμε όποιον θέλει, όποιον θέλει, να κάτσει στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατές συγκλίσεις, ανασύνθεση, με κεντρικό πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, θέλουμε να κυβερνήσουμε για να αλλάξουμε πορεία στη χώρα.

Α. Φουρλής: Έχει σημασία για εσάς δημοσκοπικά —είχαμε τον κύριο Γεράκη εδώ προηγουμένως, τον προλάβατε στην έξοδο νομίζω— να μας λέει ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε να δίνει ντέρμπι με την Καρυστιανού και με το κόμμα Τσίπρα εν δυνάμει για τη δεύτερη θέση; Για εσάς δημοσκοπικά αυτό είναι πρόβλημα ή όχι;

Χάρης Δούκας: Δεν ενδιαφέρει κανέναν πολίτη στη χώρα ποιος θα είναι δεύτερος. Να τα πούμε καθαρά αυτά. Μόνος μας στόχος είναι να είμαστε στην πρώτη θέση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής αλλαγής και να διαμορφώσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Γι' αυτό και το συνέδριο πρέπει να είναι λυτρωτικό σε αυτό το κομμάτι, με καθαρό στόχο, καθαρό πολιτικό διακύβευμα και ένα βασικό μήνυμα: σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Σ. Παπαμιχαήλ: Εσείς αυτή την στασιμότητα δημοσκοπικά, κύριε Δούκα, πού την αποδίδετε; Και πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα προκειμένου, όπως λέτε και εσείς, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά;

Χάρης Δούκας: Πιστεύω βαθιά ότι μπορεί να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα αν κάνουμε αυτά ακριβώς που σας είπα. Αν το συνέδριο είναι βαθιά λυτρωτικό, πολιτικό, όχι κόμμα μηχανισμών και γραμμών, αλλά κόμμα συζήτησης και κρίσιμων αποφάσεων που θα δείξουν το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης.

Σ. Παπαμιχαήλ: Θέμα προσώπου ηγεσίας δεν υπάρχει για εσάς σε αυτή τη φάση;

Χάρης Δούκας: Πολιτικές, πολιτικές. Εδώ συζητάμε για πολιτικές. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο. Πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο αφήγημα με ξεκάθαρο στίγμα και αυτά όλα να τα αποφασίσει ο κόσμος. Να δώσουμε την αίσθηση ότι είμαστε ανοιχτοί, να συνδιαμορφώσουμε, και η δυναμική μας βάση, που είναι μια πολύ δυναμική βάση, να συναποφασίσει για όλα αυτά τα κρίσιμα που έχουμε μπροστά μας.

Α. Φουρλής: Το συνέδριο μπορεί να έχει και ένταση, πρέπει να έχει ένταση, πρέπει να έχει και διαφωνίες, πρέπει να έχει σκληρό δημοκρατικό διάλογο;

Χάρης Δούκας: Απολύτως. Το συνέδριο πρέπει να είναι ένα συνέδριο το οποίο θα αλλάξει τον ρου στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα. Για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να έχει βεβαίως ένταση, να έχει πάρα πολύ κόσμο, να έχει διακριτά ψηφίσματα και αποφάσεις. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν όποτε είχαμε συνέδρια τα οποία είχανε πολύ μεγάλη όσμωση, συζήτηση, δίναμε τον λόγο στον κόσμο και αποφασίζαμε, μετά όλοι σεβόμασταν τις αποφάσεις και είχαμε πολύ δυνατά αποτελέσματα εκλογικά.

Σ. Παπαμιχαήλ: Επιμένετε πολύ πάντως σε αυτό το ψήφισμα.

Χάρης Δούκας: Είναι υπαρξιακό για μένα. Αν δεν το πεις αυτό, τότε δεν θα μπορέσεις να διαμορφώσεις ένα ξεκάθαρο στίγμα και τότε θα έχεις πολλά προβλήματα να συγκεντρώσεις πάνω σου τη δύναμη που χρειάζεται να συγκεντρώσεις για να πείσεις ότι θες να αλλάξεις τη διακυβέρνηση του τόπου.

Σ. Παπαμιχαήλ: Υπάρχουν και άλλα στελέχη που συντάσσονται με αυτή την άποψη, κύριε Δούκα; Γιατί φαντάζομαι ότι αν είστε περισσότεροι από ένας θα μπορέσετε να το επιβάλετε πιο εύκολα.

Χάρης Δούκας: Νομίζω ότι υπάρχουν και νομίζω ότι θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σ. Παπαμιχαήλ: Την Τρίτη έχει τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, αν δεν κάνω λάθος, ενδεχομένως να πάμε τόσο σύντομα, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα;

Χάρης Δούκας: Την Τρίτη νομίζω θα τοποθετηθούν όλοι. Και είναι σημαντικό, είναι όργανο πολύ βασικό. Ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα του συνεδρίου; Τι θέλουμε να αποφασίσουμε και πώς θα προχωρήσουμε με ενότητα σε αυτή την κατεύθυνση;

Σ. Παπαμιχαήλ: Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντα πράγματα θα γίνουν όπως αντιλαμβάνομαι.

Α. Φουρλής: Πολλά ενδιαφέροντα. Πήγα να πω «ευχόμαστε η Βασιλίσσης Όλγας να ανοίξει, για να αποσυμφορηθεί η Αθήνα»…

Χάρης Δούκας: Θα ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγας, θα ανοίξει.

Α. Φουρλής: «Και το συνέδριο να ανοίξει και να αποσυμφορήσει το ΠΑΣΟΚ». Ευχαριστούμε πολύ.