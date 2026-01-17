Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε σπίτι στη Χαλκίδα, από την οποία τραυματίστηκαν δύο γυναίκες οι οποίες νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με αποκλειστική μαρτυρία στο evima.gr, η φωτιά καίει σε σπίτι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Χαλκίδα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθώντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν προλάβει να επεκταθεί και να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, αν και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, καίει αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που ξέσπασε.

Στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο:

{https://www.youtube.com/watch?v=fbkOX4TkjLM}

{https://www.youtube.com/watch?v=fGWTRNo0wIM}