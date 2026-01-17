Τα σενάρια που εξετάζονται. Η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και διέκοψε την επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους.

Σε τρία επίπεδα κινείται η διαδικασία της έρευνας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται εδώ και εννέα ημέρες, από τις 8 Ιανουαρίου, όταν και έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και διέκοψε την επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, το πρώτο αφορά τις μαρτυρίες ανθρώπων που την έχουν δει και ενημερώνουν σχετικά τις Αρχές, το δεύτερο είναι τα πιθανά ψηφιακά ίχνη που μπορεί να αφήσει πίσω της, αν δηλαδή υπάρξει στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα και το τρίτο έχει να κάνει με τις έρευνες που γίνονται σε υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων, σε αεροδρόμια και σε σταθμούς τρένων, για να διαπιστωθεί αν τυχόν έχει προσπαθήσει ή καταφέρει να φύγει στο εξωτερικό.

Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορία σύμφωνα με την οποία η 16χρονη μπορεί να έχει στα χέρια της το διαβατήριο της μητέρας της και βασιζόμενη σε πιθανή ομοιότητα με εκείνην, να επιχειρήσει να φύγει στο εξωτερικό με αυτό. Ένα σενάριο το οποίο δεν φαντάζει πιθανό αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί και σαφώς εξετάζεται.

Ένα ακόμα σενάριο που ερευνάται, είναι το να φιλοξενείται σε κάποια φοιτητική εστία στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και έχουν εντοπιστεί ίχνη της.

Καταγγελία για «ολιγωρία συγκεκριμένου ανθρώπου»

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», έκανε λόγο για «ολιγωρία συγκεκριμένου ανθρώπου» στη διαχείριση της περίπτωσης της 16χρονης, αναφέροντας ότι «κάποιος συγκεκριμένος από τις Αρχές καθυστέρησε» την υπόθεση καθώς η κοπέλα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου και έφτασε 11 του μήνα όταν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κίνησε τη διαδικασία.

Ο αντιπρ. Εν. Αστυνομικών Υπαλλήλων Νίκος Ρήγας, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, σημείωσε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στην υπόθεση ενώ διατύπωσε την άποψη ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος που βοηθά τη 16χρονη στις κινήσεις της.