Γνωστό μοντέλο ανάμεσα στους συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία λήστευε επιχειρήσεις στην Αττική.

Αποκαλυπτικά είναι όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της επικίνδυνης συμμορίας, η οποία στόχευε μίνι-μάρκετ και πρατήρια καυσίμων στην Αττική.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένα 33χρονο μοντέλο, το οποίο πριν λίγα χρόνια είχε διακριθεί σε καλλιστεία ομορφιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 33χρονη ήταν μέλος της συμμορίας και ήταν το «τιμόνι» πίσω από τις ληστρικές επιδρομές στις επιχειρήσεις. Οδηγώντας ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, περίμενε έξω το σημείο δράσης όσο οι συνεργοί της υπό την απειλή όπλου «ξάφριζαν» τις επιχειρήσεις στα δυτικά προάστια. Μόλις έβγαιναν με την λεία τους, το μοντέλο ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα και εξαφανιζόταν.

Η δράση της συμμορίας είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2025 και μέχρι σήμερα είχαν κάνει 12 ληστείες.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, δύο άνδρες ηλικίας 46 και 32 ετών εισέβαλλαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους στις επιχειρήσεις και με την απειλή μαχαιριού και περίστροφου αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από την ταμειακή μηχανή και τους υπαλλήλους. Στη συνέχεια τρέπονταν σε φυγή με το 33χρονο μοντέλο.

Οι συλληφθέντες είναι γνώριμοι των αρχών με βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Ως φερόμενος αρχηγός της σπείρας είναι ο 46χρονος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης για τη δολοφονική επίθεση εις βάρος δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ το 2011 στον Ρέντη.