Στις 21:00 η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot.

Το ποσό των 33 εκατ. ευρώ μοιράζει απόψε το Eurojackpot σε μια νέα κλήρωση η οποία θα γίνει στις 21:00.

Λίγη ώρα αργότερα θα ξέρουμε και τους αριθμούς αλλά και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι γίνονται δύο κληρώσεις την εβδομάδα, σε 19 χώρες της Ευρώπης, με κέρδη από €10.000.000 έως €120.000.000!

Για μια απλή στήλη (5+2) συμπληρώνεις 5 αριθμούς (από 1 έως 50) και 2 επιπλέον (από 1 έως 12).

Υπάρχει επίσης πληθώρα επιλογών, πλήρη και τυποποιημένα συστήματα, συνεχόμενες κληρώσεις αλλά και ομαδική συμμετοχή.