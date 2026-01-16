Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τα αποτελέσματα.

Το πόσο των 33 εκατ. ευρώ κλήρωσε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 8, 16, 37, 39 και 48.

Τζόκερ οι αριθμοί: 5 και 11.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα.

Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές.