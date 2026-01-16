Παράλληλα αναζητείται και 39χρονος που του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται ο 70χρονος πατέρας του ιδιοκτήτη ψητοπωλείου και μία 42χρονη γυναίκα για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου έξω από το κατάστημα. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, έπειτα από έρευνα και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού.

Πώς ξεκίνησε και πώς κλιμακώθηκε το συμβάν

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 42χρονη εισήλθε αρχικά στο ψητοπωλείο και διαπληκτίστηκε έντονα με τον ιδιοκτήτη. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σημείο μαζί με 39χρονο άνδρα, με τον οποίο ήρθε εκ νέου σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και με παρότρυνση της 42χρονης, ο 39χρονος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον στον μηρό. Στο σημείο έσπευσε ο 70χρονος πατέρας του ιδιοκτήτη, ο οποίος έφερε όπλο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 39χρονο. Ο 70χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ ο δράστης διέφυγε με όχημα. Η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Συλλήψεις και έρευνες

Μετά από συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στις 13 και 15 Ιανουαρίου, συνελήφθησαν η 42χρονη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, και ο 70χρονος, κατόπιν εντάλματος σύλληψης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, αναζητείται ο 39χρονος, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Κατά τις έρευνες σε οικίες, οι Αρχές κατέσχεσαν χρηματικά ποσά, όπλα, φυσίγγια, αιχμηρά αντικείμενα, κροτίδα, καπνογόνο, όχημα και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 39χρονου και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

